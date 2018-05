Si cladirile de birouri pot fi inteligente. Iata cum functioneaza Internetul Lucrurilor in Romania

Utilizarea senzorilor pentru controlul temperaturii si a iluminarii

Utilizarea dispozitivelor de actionare pentru comenzile HVAC

Aplicatii complexe, cum ar fi automatizarea complete a gestionarii energiei pentru o cladire. Aceasta tehnologie permite comunicarea tuturor datelor si alertelor catre personalul relevant si ia in considerare previziunile meteorologice pentru a economisi costurile cu energia in timp real.

Schimbarea cerintelor clientilor, obiectivele de sustenabilitate si fiabilitate energetica determina cererea pentru solutii inteligente de administrare.Solutiile date de tehnologia care incorporeaza Internetul Lucrurilor (IoT) sunt scalabile, genereaza economii de costuri, imbunatatind eficienta energetica si fiabilitatea si sporind satisfactia ocupantilor.In acest articol vreau sa va prezint cateva dintre tendintele care se cristalizeaza in zona de cladiri inteligente si care includ in tehnologiile folosite si Internetul Lucrurilor (IoT).Obiectivele ambitioase de sustenabilitate vor continua sa conduca la adoptarea tehnologiei IoT pentru a avea cladiri de birouri inteligente.Reducerea amprentei de carbon a unei proprietati necesita atat o monitorizare stricta, cat si o analiza detaliata a datelor privind utilizarea energiei in cladire.Senzorii si analizele avansate vor da informatii in timp real administratorilor cladirilor sa-si organizeze mai bine activitatile si sa reduca risipa de energie care este daunatoare pentru mediu.Exista mai multe exemple de utilizare a Internetului Lucrurilor (IoT) pentru eficienta energetica:Cresterea eficientei operationale are, de asemenea, o mare importanta in acest domeniu.In loc sa adopte o abordare costisitoare pentru inlocuirea totala a sistemelor vechi, administratorii cladirilor pot imbunatati activitatea cu solutii tehnologice care sa le permita sa modernizeze sistemele existente cu ajutorul senzorilor si a actionarilor, furnizand date despre active in cloud.Alte beneficii operationale care decurg din implementarea tehnologiei IoT pentru cladirile inteligente sunt reducerea timpului de instalare a echipamentelor si evitarea pierderilor din indisponibilizarea spatiilor.Odata implementata solutiiilor IoT se vor culege date despre comportamentul ocupantilor cladirii care vor permite optimizarea functionarii cladiri si a sistemelor la nevoiele ocupantilor.Deoarece consumatorii au un stil de viata conectat la tehnologie, creste cererea pentru mai multe spatii deschise, colaborative, dar care ofera experiente personalizate bazate pe preferintele ocupantilor.Este un lucru normal ca, in cladirile de birouri, chiriasii sa ajusteze cu usurinta setarile de temperatura intr-o anumita zona prin intermediul unei aplicatii dedicate, sa gaseasca rapid o sala de conferinte disponibila sau sa stie cat este de mare coada la cantina inainte de a ajunge la etajul 15.Aceste experiente personalizate aduc un avantaj proprietarilor si operatorilor de cladiri inteligente care doresc sa atraga chriasi noi si sa extinda duratele contractelor de inchiriere existente.Machine Learning si Inteligenta Artificiala vor face din managementul cladirii o sarcina mai autonoma.Programele de Machine Learning permit sistemelor cladirilor sa colecteze, sa proceseze si sa utilizeze informatiile colectate de la sisteme pentru a avea o perspectiva in timp real pentru ca administratorii cladirilor sa poata lua decizii rapide cu privire la intretinere si alte operatiuni de operare.Alte tehnologii sunt cele care permit utilizarea imaginilor termice pentru a da posibilitatea managerilor sa verifice echipamentele care functioneaza in afara intervalului normal de temperatura.Astfel acestea pot fi usor detectate predictiv defectiunile si intretinerea poate fi facuta inainte ca echipamentul sa perturbe tot sistemul.Totodata sunt folosite si investigatiile ultrasonice pentru detectarea defectiunilor precum si analiza predictiva a comportamentului echipamentelor simulandu-se trendurile de functionare ulterioara.