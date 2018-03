Amazon schimba regulile comertului online: Trebuie sa vinzi un brand, nu un produs

Sa poata fi vandut pe minim 20$.

Sa nu fie greu - de preferat sub 150g si nici volumetric mare.

Sa fie un candidat bun si pentru vanzari pe social media. Puneti-va intrebarea: oare eu as cumpara acest produs daca l-as vedea prezentat pe Facebook sau Instagram?

Pretul la achizitie sa fie de maximum de 4$/buc.

Sa fie destula cerere pe piata. Folosind unelte ca si www.junglescout.com putem realiza daca produsul si brandul la care ne gandim are destula cerere.

Sa poata avea produse complementare. Daca cineva cumpara o spatula de exemplu, sa poata in viitor cumpara de la voi si un set de forme de gatit sau un cutit de bucatarie.

Sa poata fi imbunatatit. Studiul de piata despre care vorbeam ar trebui sa includa si review-urile tuturor viitorilor competitori de pe Amazon. Acestea ofera multe informatii care ajuta in crearea unui produs mai bun.

Pentru ca ne-am dorit sa aflam cum poti face alegerile potrivite pentru a construi o afacere de succes pe Amazon, l-am rugat pe Alexandru Jurca , expert in business online, sa ne ofere cateva informatii vitale pentru viitorii antreprenori in e-commerce."Cred ca un aspect important in acest proces este viziunea. Dupa cum spune si titlul, nu sfatuiesc oamenii sa aleaga un produs, ci sa aleaga un brand, o viziune.Faceti- acesta va fi punctul de plecare. Aceasta viziune va ajuta in special sa va tineti atentia concentrata pe brandul respectiv.Acest pas este crucial pentru ca de el depinde motivatia si increderea voastra in acest business online. Din experienta proprie si rezultatele provenite din sume mari investite in advertising, pot trage cateva concluzii care sa va poata folosi drept ghidare in alegerea acestuia:Dupa ce sunteti siguri ca ati ales primul produs, puteti incepe cautarea producatorilor. Sunt diferite site-uri pe care puteti intra pentru acest lucru, insa,, care ofera o piata larga de furnizori dornici sa lucreze cu piata externa. Comunicati cu mai multi odata si cereti mostre de la toti. Daca va bazati pe unul singur, sansele de reusita scad, iar acest proces este de asemenea time consuming.- pentru comanda va sfatuiesc sa folositi. Banii se platesc prin Alibaba care va tine banii pana in momentul cand marfa este livrata.In cazul unor neplaceri, Alibaba poate sa actioneze ca un mediator intre cumparator si furnizor.Cam acesta ar fi drumul, in linii mari, de la viziune la business", ne-a declarat Alexandru Jurca.