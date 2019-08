Ce costuri implica lansarea unui magazin online

Costurile de deschidere ale afacerii tale online din punct de vedere juridic si administrativ - acestea se aplica doar celor care nu au deja un business de retail traditional;

Domeniul website-ului;

Pachetul de hosting/gazduirea web;

Certificatul SSL;

Platforma eCommerce si eventualele costuri de dezvoltare si mentenanta ale acesteia;

Fee-uri si comisioane, pe care le vei plati catre furnizorii tai principali de servicii - firme de curierat si logistica cu care vei lucra, procesatori de plati online, sisteme de gestiune de tip POS sau ERP, integrare cu marketplace-uri existente pe piata, comparatoare de preturi;

Elementele de design grafic - branding, logo, identitate vizuala, designul site-ului;

Eventuale costuri cu documentare a produselor din magazinul tau online - fotografii, descrieri de produse;

Costuri de promovare online ale magazinului tau online si setarile de marketing online pentru eCommerce, integrate cu uneltele puse la dispozitie de Google si Facebook;

Costuri cu stocurile - daca vei lucra cu stocuri separate sau daca nu ai deja un magazin fizic, fiind o afacere aflata la inceput.

Care sunt principalele functionalitati pe care trebuie sa le aiba magazinul tau online si fara de care nu poti lansa (spre exemplu, este bine sa te gandesti daca vei avea nevoie de la inceput de review-uri pentru produse, daca vei avea pachete de produse cu discount sau vei avea nevoie de email-uri de alerta abandon cos etc.);

Care sunt principalii furnizori de servicii cu care vei lucra si cu care trebuie sa se integreze magazinul tau online. Este recomandat sa iei in calcul procesatorii de plati online, firmele de curierat, sistemele ERP sau de facturare online, eventuale marketplace-uri in care vei dori sa vinzi produsele magazinului tau online, comparatoare de preturi si eventualele tool-uri de marketing online cu care vei lucra;

Cate produse vei comercializa pe platforma ta eCommerce la lansare? Care este previziunea de produse si categorii pe care le vei avea peste 1-2 ani de la lansare? Este bine sa te asiguri ca lucrezi pe o platforma de magazin online scalabila;

Care este nivelul de business la care te astepti in primii 3 ani dupa lansarea afacerii tale eCommerce? Tine cont de faptul ca magazinul tau online este un canal de vanzare. Platforma este mai putin importanta decat investitia in marketing si in promovarea magazinului tau online pentru a vinde din ce in ce mai mult. Nu uita sa iei in calcul si investitia in stocuri si personalul de care vei avea nevoie la un anumit moment dat. Este deosebit de important sa te asiguri ca ai o platforma eCommerce functionala, cu un user experience bun si pe care eventualul cumparator se descurca usor. Mai departe de asta, este foarte important ca solutia eCommerce pe care ai ales-o sa fie scalabila si sa poti adauga pe ea in timp functionalitatile de care ai nevoie. Nu pleca insa la drum cu toate functionalitatile la care visezi - este important sa lansezi repede si bine si este bine sa alegi un magazin online care sa aiba strictul necesar ca tu sa poti incepe sa vinzi imediat;

Ce automatizari de procese estimezi ca vei avea nevoie inca de la inceput? Spre exemplu, daca nu astepti din prima multe comenzi, atunci nu ai nevoie de la inceput de integrare bidirectionala cu sistemul de gestiune (facturare / POS / ERP) . Dar odata ce numarul de comenzi in magazinul tau online trece de 20-30 pe zi, nu este realist sa te astepti ca vei putea continua sa faci facturile "de mana" cu copy-paste si nu este eficient din punctul de vedere al business-ului sa angajezi un om care sa faca doar asta.

Investitia initiala intr-un magazin online poate varia in functie de mai multi factori, asa ca specialistii de la ContentSpeed au creat o lista cu costurile pe care le implica lansarea unui magazin online."Una dintre cele mai frecvente intrebari pe care le primim in echipa ContentSpeed este legata de costul deschiderii unui magazin online. Raspunsul este unul mai complex decat spera cei care pun aceasta intrebare. Acest cost depinde de mai multi factori, dar evident ca investitia in inceperea unei afaceri online poate fi estimata daca luam in calcul ceea ce presupune.In primul rand, depinde foarte mult de tipul de afacere online pe care o construiesti, dar este bine sa pornesti bugetarea magazinului online de la un plan de business bine pus la punct.Acest plan de afaceri te ajuta sa iti clarifici atat nevoile tale actuale, cat si nevoile afacerii tale in viitor. Totusi, vestea buna este ca, de obicei, deschiderea unui magazin online nu se va compara cu deschiderea unui nou magazin fizic din punct de vedere al costurilor", declara Doina Vilceanu, Chief Marketing Officer in cadrul ContentSpeed, liderul pietei locale de software pentru sectorul de eCommerce.Lista este una destul de consistenta, iar antreprenorul sau compania care are in plan deschiderea unui magazin online trebuie sa aiba in vedere urmatoarele tipuri de costuri, care compun investitia initiala in eCommerce:Potrivit specialistilor de la ContentSpeed, daca vorbim doar despre platforma eCommerce pe care vom deschide magazinul nostru online, costul acestuia depinde, in primul rand, de specificatiile magazinului respectiv, de integrarile si de functionalitatile pe care dorim ca magazinul online sa le aiba.Pentru a determina ce platforma eCommerce vrei sa alegi, ar trebui sa stabilesti urmatoarea lista de nevoi de dezvoltare:Potrivit ContentSpeed, pe piata exista, in acest moment, o gama variata de optiuni in ceea ce priveste platformele eCommerce, de la platforme open-source pana la solutii customizabile sau enterprise. Este foarte important sa tii cont de lista de functionalitati prezentata anterior si sa alegi o platforma de magazin online scalabila, care sa raspunda tuturor cerintelor tale importante.