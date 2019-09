Cel mai bogat om din China demisioneaza din fruntea Alibaba pe fondul tensiunilor comerciale cu SUA

El este in prezent cel mai bogat om din China, cu o avere estimata la 39 de miliarde de dolari.Ma l-a numit succesor pe actualul director general al Alibaba, Daniel Zhang, in varsta de 47 de ani. El este in aceasta functie din 2015 si este cunoscut ca arhitectul "Zilei Celibatarilor", cea mai importanta zi de cumparaturi online, care se sarbatoreste in China in fiecare an la 11 noiembrie.Fost profesor de engleza, Jack Ma a infiintat Alibaba in 1999. Compania are peste 66.000 de angajati cu norma intreaga si o capitalizare bursiera de aproximativ 462 de miliarde de dolari.Cand a fost listata la Bursa de la New York, in 2014, Alibaba a spart toate recordurile cu Oferta Publica Initiala de 25 de miliarde de dolari.Piata de retail online din China incetineste din cauza razboiului comercial cu SUA. In primul semestru din acest an vanzarile online au crescut cu 17,8%, fata de un avans de 23,9% in 2018.