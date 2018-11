Cinci sfaturi de Back Friday pentru magazinele online

Radu Vilceanu, CEO si fondator ContentSpeed, prima agentie de e-commerce din Romania, vine cu cateva sfaturi simple, dar practice, pentru magazinele online care nu vor probleme de Black Friday.Reducerile specifice de Black Friday nu sunt generatoare de profit, insa pot creste veniturile din luna respectiva cu pana la 30%. Beneficiile acestei campanii se duc in zona de atragere de noi clienti care, altfel, nu ar fi intrat in contact cu magazinul. O strategie de fidelizare pregatita din timp va sustine obiectivul ca acesti clienti sa revina ulterior in platforma.O alta componenta care trebuie pregatita din timp este aspectul vizual al magazinului. Desi unii retaileri prefera sa aloce o sectiune dedicata ofertei de Black Friday, ContentSpeed recomanda o abordare mai directa, intrucat pagina de start a site-ului este primul contact pe care clientul il are cu magazinul. Vizual, ar trebui sa reiasa din start ca magazinul online are campanii specifice. Aceeasi sugestie este valabila nu doar pentru Black Friday, ci si pentru Mos Nicolae, Mos Craciun, Martisor si asa mai departe. "Este indicat sa capitalizezi pe fiecare ocazie sau sarbatoare care poate genera vanzari mai mari", subliniaza CEO-ul ContentSpeed.Toate aceste masuri de precautie limiteaza pericolul de blocare a site-ului in momentul zero, atunci cand fluxul de clienti se poate dubla, tripla sau chiar inzeci comparativ cu o zi obisnuita. "Nu este necesar sa platesti mereu un server dedicat, ci doar atunci cand chiar ai nevoie. Asta inseamna ca trebuie sa estimezi foarte bine ce trafic vei avea si numarul de unici pe minut. Acest lucru poate fi facut pornind de la datele din Google Analytics si estimand cat mai exact traficul suplimentar generat din campaniile de promovare. Odata facuta aceasta estimare, se aloca resursele necesare. Pentru siguranta maxima, se pot efectua teste de stres - adica simularea traficului estimat", explica Radu Vilceanu.Pentru a avea o oferta atractiva, este indicat ca retailerii sa aiba in vedere produsele cele mai cautate inaintea campaniei. Cumparatorii experimentati le urmaresc din timp si, de Black Friday, incheie rapid procesul achizitiei, existand riscul de stoc indisponibil pentru clientii care au nevoie de mai mult timp de decizie. Este foarte important ca, atunci cand clientul apasa "finalizeaza comanda", stocurile sa fie verificate din nou, iar clientul sa nu poata plasa o comanda pentru un produs cu stoc epuizat. Contrariul poate genera frustrari in randul clientilor, care pot emite reclamatii sau recenzii negative."Daca magazinul este integrat cu un soft de gestiune sau ERP, iar stocurile sunt actualizate in timp real, de obicei, in timpul campaniei conexiunea este intrerupta. Retailerii prefera sa aloce pentru campanie un stoc limitat aflat la reducere. La epuizarea stocului promotional pe un produs dat, produsul respectiv va deveni indisponibil. Aceasta este o optimizare vitala pentru Black Friday", a mai spus Radu.Fiecare retailer trebuie sa asigure platile electronice si sa isi optimizeze stocurile in concordanta cu acest obicei de cumparare din ce in ce mai popular in Romania, astfel incat sa evite situatii neplacute la nivel contabil. De asemenea, rata de refuz a coletelor achitate online este cu mult mai mica decat in cazul platilor cu ramburs.Platformele custom, prin definitie, sunt mai putin predispuse atacurilor informatice de orice fel, spre deosebire de cele open source. Cu toate acestea, retailerii care folosesc platforme open source pot reduce riscul de atacuri informatice daca se asigura ca actualizarile de securitate sunt la zi."In era GDPR o astfel de bresa poate reprezenta un dezastru total. Daca nu ai datele clientilor criptate, va trebui sa anunti toti clientii ca datele lor au fost compromise", atrage atentia Radu Vilceanu.ContentSpeed este liderul solutiilor e-commerce customizate din Romania. Din 2003 ofera solutii dedicate magazinelor online pentru crearea, optimizarea si promovarea B2C si B2B. Inca de la infiintare, misiunea ContentSpeed a fost sa sprijine dezvoltarea acestui sector antreprenorial ce ulterior s-a dovedit a fi un pol national de crestere economica.In cei peste 15 ani de existenta, ContentSpeed a contribuit decisiv la constructia si lansarea a peste 650 de magazine online si 40 de portaluri B2B, atat pentru start-up-uri, cat si pentru branduri deja consacrate ca: Sephora, Diverta, Chicco, Maxi Toys, Coccodrillo, ProfiHair Shop, Professional Pharma Line, Remedium Farm, Elbi Elctric si multi altii.