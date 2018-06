Internetul schimba modul in care privim televizorul

Conversatiile spontane cu prieteni in permanenta conectati au fost intotdeauna mai atractive decat programul creat de posturile de televiziune. Insa, odata cu cresterea vitezei de internet si prin aparitia distribuitorilor de continut video care au bugetat si propriile creatii, televizorul se afla in plina schimbare. Sunt atat aspecte pozitive, cat si negative.Incepand cu cele mai putin placute, fenomenul de "binge watching" sau urmarirea unui intreg sezon de serial intr-o singura zi (in unele cazuri chiar si mai mult de atat) nu are efecte tocmai pozitive asupra corpului nostru. Sigur, vom fi imediat in tema cu cele mai mari spoilere si putem discuta cu colegii de birou despre lucrurile care ne-au placut mai mult sau mai putin.Oferte televizor online Insa lipsa exercitiului fizic, in lipsa respectarii meselor zilei, corpul nostru devine din ce in ce mai slabit. Chiar si pauzele de mers la baie, altadata suficient de mari, in timpul calupului publicitar, au fost acum impinse pana dupa terminarea unui episod. Sau pana dupa terminarea intregului sezon.Din fericire, exista metode prin care ne putem educa sa ne portionam episoadele astfel incat viata sociala sa includa mai mult decat discutii despre seriale. Drept urmare, putem trece la aspectele pozitive.Primul si cel mai important este realizarea faptului ca streaming-ul este foarte ieftin, pentru ceea ce ofera. De exemplu, pentru Euro10 pe luna, Netflix ofera posibilitatea de a privi simultan pe doua ecrane, precum si optiunea de a salva offline serialele preferate pe 2 dispozitive. Pentru numai doua meniuri de fast food.Oferte televizor online Accesibilitatea specifica Netflix, HBO GO sau Amazon Video are si alte efecte: scaderea pirateriei. Ce rost mai are deranjul de a cauta un film sau serial pe site-uri indoielnice, descarcarea acestuia (cateodata cu viteze foarte mici), instalarea unui program de streaming compatibil cu propriul televizor (sau legarea laptopului cu cablu HDMI) si realizarea in final a faptului ca n-ai parte de subtitrare? Prin apasarea catorva butoane esti in fata serialului preferat. De asemenea, dupa ce termini, nu trebuie sa stai la seed.Un alt efect este fortarea televiziunilor de a oferi continut cat mai bun. In schimbul pauzelor publicitare care intra atunci cand ti-e lumea mai draga, unii sunt dispusi sa plateasca lunar un abonament. Asa ca, daca tot pastreaza reclamele, televiziunile sunt presate in crearea de continut mai bun din cauza audientelor in scadere.Nu in ultimul rand, televizorul este acum privit ca un gadget, cu propriul sau ecosistem de aplicatii. Acesta ne poate oferi informatii in timp real despre conditiile meteo, meciurile preferate, exact ca un calculator.Toate aceste lucruri s-au intamplat pentru ca internetul a reusit sa acapareze aproape fiecare ecran color pe care il avem in casa noastra. Cum decidem sa lasam noul televizor sa ne influenteze tine numai de noi.Oferte televizor online