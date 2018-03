Online, in Romania: Vanzarile au explodat, dar aproape jumatate dintre magazine risca sa fie penalizate

Importanta certificatului SSL

De ce sunt relevante datele studiului AdMarks pentru piata de eCommerce din Romania?

In 2017, romanii au cheltuit, in medie, 7,67 milioane de euro in fiecare zi din an pentru cumparaturi prin Internet.

e-commerce-ul romanesc a avut, in 2017, una din cele mai mari cresteri din Uniunea Europeana.

Piata romaneasca de e-commerce a reprezentat, in 2017, 5,6% din total retail.

Procentul platilor online prin card a crescut semnificativ fata de anul 2016, de la aprox. 8-9, la 12-14% in 2017.

Volumul total al platilor efectuate cu cardul au insumat 1,2 miliarde euro.

Cea mai mare tranzactie facuta prin intermediul cardului, in 2017, a insumat 37.675 euro, suma platita pentru achizitionarea de semifabricate metalice.

44% din utilizatorii de internet din mediul urban au facut cumparaturi online cel putin o data pe luna

Printre principalii factori in decizia de cumparare a utilizatorilor romani de Internet se numara simplitatea site-ului si usurinta navigarii.

Cu toate acestea, majoritatea magazinelor din online-ul romanesc inca sunt departe de a fi bine puse la punct, fapt care nu ii afecteaza doar pe antreprenorii din mediul digital, ci si pe utilizatorii romani de Internet, tot mai interesati de comertul online.AdMarks Media a realizat o radiografie SEO a pietei de eCommerce din Romania si a intocmit un studiu bazat pe analizarea principalilor factori de ranking in Google a 350 de magazine online, in perioada octombrie 2017 - ianuarie 2018.Rezultatele studiului indica faptul ca majoritatea magazinelor online din Romania inca se confrunta cu probleme majore de indexare precum timpul mare de incarcare, continutul duplicat, prezenta erorilor 404 sau lipsa unui plan de content marketing, 40% dintre acestea riscand sa fie penalizate de algoritmii Google.Spre exemplu, studiul AdMarks arata ca timpul de incarcare al paginilor unui shop online din Romania are o medie de aproximativ 7,8 secunde pe desktop si 9 secunde pe mobil.Avand in vedere faptul ca 70% din traficul magazinelor din online-ul romanesc este generat de telefoanele mobile, aceste "performante" sunt destul de slabe, mai ales in contextul in care oficialii Google au declarat ca viteza optima de incarcare pentru un magazin online ar trebui sa fie de aproximativ 2 secunde.De asemenea, din studiu reiese ca aproximativ 40% dintre magazinele online din Romania nu au implementat certificatul SSL (Secure Sockets Layer), ceea ce inseamna ca nu si-au trecut site-urile la varianta HTTPS, importanta pentru securitatea si protectia datelor personale ale clientilor.In cazul magazinelor online, aceste date sunt extrem de sensibile, fiind vorba despre parole, carduri, adrese s.a.m.d., iar lipsa unui astfel de factor care sa le asigure securitatea poate permite interceptarea lor. Acest lucru inseamna ca atat utilizatorii cat si serverele pot deveni tinte usoare pentru hackeri.Mai mult decat atat, folosirea unui protocol de tip HTTPS este cu atat mai importanta pentru jucatorii de pe piata de eCommerce, cu cat acesta intra sub incidenta GDPR (General Data Protection Regulation) -In plus, in browser-ul Chrome, Google marcheaza deja ca fiind "not secure" site-urile care nu au implementat certificatul SSL, astfel ca magazinele online care nu iau masuri in aceasta privinta risca sa fie ocolite de utilizatori.In contextul in care piata de eCommerce din Romania se afla in plina dezvoltare, specialistii estimand ca numarul magazinelor online se va dubla in acest an, datele statistice cuprinse in studiul AdMarks sunt cu atat mai importante cu cat - iata! - romanii prezinta tot mai mult interes atat pentru cumparaturile facute pe internet, cat si pentru lansarea unei astfel de afaceri.Mai precis, potrivit celor mai recente date publicate de GPEC, valoarea pietei de eCommerce din Romania a ajuns, in 2017, la aproximativ 2,8 miliarde de euro, fiind in crestere cu 40% fata de 2016, in conditiile in care in online-ul romanesc existau circa 7000 de magazine, numar care ar putea ajunge in acest an pana la 14-15 mii in anul 2018.Alte date* privind dezvoltarea magazinelor online si obiceiurile romanilor privind comertul online: