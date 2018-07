Romanii si shopping-ul online: Vrem preturi cat mai mici, cat mai la indemana

Cum ai caracteriza comportamentul romanilor cand vine vorba despre shopping online?

Dar al magazinelor romanesti online? Reusesc ele sa tina pasul cu cerintele cumparatorilor? Ce ar mai trebui imbunatatit?

In 2017, conform celui mai recent raport pentru piata de e-commerce din Romania realizat de GPeC, valoarea pietei de e-commerce a ajuns la aproximativ 2,8 miliarde de euro, in crestere cu 35% fata de 2016, anul in care Romania a inregistrat cea mai mare crestere dintre tarile din Uniunea Europeana (38%) . Cum estimezi ca va fi evolutia in 2018?

Ce ne poti spune despre sezonul estival pe zona de fashion si lifestyle? Ce se comanda? Care sunt preferintele? La ce valoare se ridica cosul de cumparaturi? Care este diferenta raportat la alte sezoane?

Cat de importanta este promovarea pe Facebook a magazinului online si ce ar trebui sa stie cei care vand online despre asta?

Dar despre Facebook Marketplace? E o solutie buna pentru retalieri? Cat de folosita e?

Ce ne pregateste viitorul in ceea ce priveste digitalizarea magazinelor? Cum crezi ca va arata shopping-ul online peste zece ani? Cat vom cheltui online?

Care sunt tendintele pe piata de digital pe care activezi?

"Din nefericire, sunt inca magazine neoptimizate pentru mobil. Aceasta e o problema reala, daca ne gandim ca luna trecuta am raportat pentru proiecte din agentie un procent de 94% pentru comenzile de pe dispozitive mobile", spune Adelina Oprea, fondator, agentie de performance marketing dedicata magazinelor online, pentru Business24.Apoi, sunt magazinele online care nu tin cont de optimizarea SEO si nu utilizeaza poze care pun in evidenta produsele. "Sunt multe probleme de rezolvat", mai spune Adelina.Ea a inceput sa lucreze in marketing acum 7 ani, ca Marketing Manager pentru ZorileStore, magazin pe care il are acum in portofoliul Champaigns. A lucrat pentru ZorileStore trei ani, timp in care, impreuna cu echipa, l-a transformat in cel mai vizibil magazin online in 2013, imediat dupa eMAG.Apoi a urmat proiectul Sandalandala si campania de lansare pe care am numit-o "Tatueaza-te Sandalandala".In cadrul proiectului, le-a propus celor care doresc cazare gratuita pe viata sa se tatueze permanent cu logo-ul campingului. "Spre surprinderea noastra placuta, 30 de persoane s-au oferit", isi aminteste Adelina."M-am mutat in Bucuresti si am lucrat La Redoute Romania si FashionUP. In echipa FashionUP am dezvoltat mult magazinul online si, odata cu el, m-am dezvoltat si eu, invatand lucruri noi", mai spune ea.Romanii cauta oferte si preturi mici. Pretul ramane in continuare primul criteriu in alegerea produsului comandat. Cand vine vorba de produse de brand, cu o valoare mare, prefera sa le comande din magazine mari, cunoscute pe piata, care prezinta incredere.Din nefericire, sunt inca magazine neoptimizate pentru mobil. Aceasta e o problema reala, daca ne gandim ca luna trecuta am raportat pentru proiecte din agentie un procent de 94% pentru comenzile de pe dispozitive mobile.Apoi, sunt magazinele online care nu tin cont de optimizarea SEO si nu utilizeaza poze care pun in evidenta produsele. Sunt multe probleme de rezolvat.Piata va creste, fara indoiala, in continuare. Avem o crestere mare si pe segmentul de varsta 40-55 de ani. Estimez o crestere intre 35-40% pentru 2018, in raport cu anul trecut.In ceea ce priveste incaltamintea, in topul vanzarilor se afla sandalele, espadrilele si papucii. Rochiile, bluzele/topurile de vara reprezinta cele mai de interes produse. Femeile fac cele mai multe cumparaturi pe fashion.Valoarea comenzilor este mai mica decat cea din sezonul rece, media fiind de 250 de lei pe fiecare cos de cumparaturi.Fata de alte sezoane, vara este "challenging" (o provocare, n.red) pentru magazinele online de fashion. Trebuie sa fie elaborate oferte atragatoare si introduse produse noi, pentru a pastra volumele din primavara. Ne asteptam la crestere considerabila a vanzarilor abia in a doua jumatate a lunii august.Pentru magazinele online de fashion, Facebook este un must-have. Prin campaniile de Facebook Ads, pot aduce cel mai ieftin trafic si cel mai ieftin CPA (cost per achizitie).80% din traficul de pe Facebook este de pe mobil, deci trebuie sa isi gandeasca strategia de promovare in functie de aceste platforme.Facebook Marketplace este OLX-ul retelelor sociale. Nu il vad ca o solutie pentru retaileri, desi a prins si in Romania destul de bine. La nivel global, anul trecut au avut peste 500 de milioane de utilizatori, iar cele mai vandute produse au fost: mobila/deco, articole pentru copii si articole de imbracaminte si incaltaminte pentru femei.Pentru magazinele online, preconizez in primul rand renuntarea la plata cash si implementarea platii cu cardul 100%.De asemenea, vom avea CRM-uri foarte dezvoltate, care, imbinate cu tehnologii bazate pe machine learning, vor genera reclame precis targetate.Pentru zona de performance, cu siguranta automatizarea proceselor este principalul trend. De asemenea, conteaza din ce in ce mai mult continutul bine facut, iar aici ma refer la video, text si imagini, concepte de campanii mult mai creative, chiar si pentru magazine online.