Secretul succesului in online: E aur pentru afacerea ta!

Insa, pentru ca ne-am dorit sa aflam mai multe detalii despre importanta feedback-ului atunci cand lansezi un magazin online, atat din punct de vedere tehnic, cat al customer service-ului, l-am rugat pe Alexandru Jurca , expert business online, sa ne dezvaluie din secretele lui."Din punct de vedere tehnic, feedback-ul pe propriul site este foarte usor de implementat. Exista numeroase aplicatii si plugin-uri care au nevoie doar de instalare, apoi merg de la sine.Ele le permit clientilor sa isi impartaseasca experienta avuta cu produsul si cu magazinul tau. De asemenea, te ajuta sa iti cresti credibilitatea si autoritatea online.Feedback-ul venit din partea clientilor poate fi aur pur pentru afacerea ta. In primul rand, atunci cand iti ajuti clientii cat mai repede, acestia isi vor aminti de ajutorul acordat si se vor simti apreciati.In al doilea rand, clientii sunt cei mai in masura sa iti ofere pareri despre produsul sau serviciul oferit si despre cum au interactionat ei cu site-ul. Ai astfel acces direct la parerile de pe piata si ajungi sa intelegi mai bine necesitatile clientilor tai.Nu in ultimul rand, iti poti adapta modelul de business in functie de ce iti cer acum clientii si iti poti imbunatati produsele pe baza parerilor lor. Spre exemplu, daca mai multi clienti se plang de cat de incet merge site-ul, poti face mici modificari ca sa se incarce mai repede.Mai mult, clientii pot veni cu idei de imbunatatiri foarte bune la care poate nici nu v-ati fi gandit.Atunci cand construiesti un brand trebuie sa iei in considerare toate aspectele de mai sus pentru a te asigura ca ai fundatia necesara pentru a-l dezvolta la potentialul maxim", ne-a declarat Alexandru.