Tu stiai care sunt cele 3 greseli de SMS marketing pe care trebuie sa le eviti?

Iata ce NU trebuie sa faci pentru a avea o campanie de marketing prin SMS de succes:

In marketing, este important sa abordezi usor textele pe care vrei sa le comunici. Desi avantajele SMS-urilor sunt interminabile, poti face mai mult rau decat bine daca nu urmezi cele mai bune practici.Mai jos sunt prezentate 3 dintre cele mai frecvente greseli de SMS marketing pentru business-ul tau , impreuna cu sfaturi pentru a le evita.Urmand recomandarile de mai jos, campania ta va fi un instrument puternic atat pentru a atrage si loializa publicul, cat si pentru a construi o relatie puternica cu clientii.Nimanui nu ii place sa primeasca mesaje promotionale daca nu si-a dat expres acordul in acest sens. Inainte de a incepe sa expediezi in masa, asigura-te ca ai permisiunea de a face acest lucru!De asemenea, este important sa respecti reglementarile locale si politicile de mesagerie ale operatorilor wireless, pentru a te asigura ca SMS-urile sunt livrate clientilor care doresc sa le primeasca.Poti solicita consumatorilor sa se inscrie la comunicari de marketing ce contin promotii exclusive, plasari de produs sau alte informatii valoroase prin intermediul unui formular online sau prin trimiterea unui cuvant cheie la un numar scurt.De exemplu: "Trimite INSCRIERE la 1234 pentru a te abona la mesajele noastre text si pentru a primi 10% discount la urmatoarea comanda!"Prin includerea instructiunilor clare de inscriere dai dreptul de alegere consumatorilor, lasandu-i sa controleze ce SMS-uri vor primi. A fi transparent in comunicare creeaza baza pentru construirea unei relatii pozitive cu clientii tai.Expedierea de mesaje la numere invalide este motivul cel mai frecvent pentru probleme de livrare. Contactele modificate (sau false) de pe lista ta de distribuire nu vor ajunge la destinatia prevazuta, ceea ce va reduce impactul campaniei.Poate fi tentant sa cumperi sau sa imprumuti liste de contacte, dar acestea pot contine numere false sau invalide. Singurul mod in care vei ajunge eficient la publicul tinta este prin cresterea bazei de date organic.Foloseste evidenta clientilor de pe e-mail ca punct de plecare pentru a crea lista de SMS-uri si incurajeaza-i sa se aboneze, fie prin desfasurarea unui concurs, fie oferind reduceri exclusive pentru abonati si promovandu-le pe platformele media.Pentru a evita trimiterea catre contacte inexistente, utilizeaza o aplicatie fiabila, echipata cu detectarea acestora, pentru a te asigura ca cei din lista ta pot primi mesajele.Asadar, ai un nou abonat - acum ce faci? Pentru a avea clienti fideli, mentinerea atentiei este la fel de importanta ca atragerea ei.O greseala comuna in marketing-ul prin SMS consta in lipsa continuitatii comunicarii. Daca nu vei anunti clientii cum si cand vei fi in legatura cu ei, ii poti supara si surprinde neplacut cand ii vei targeta cu urmatorul continut.Solutie: Trimite un text de bun venit dupa inscriere sau unul prin care le multumesti, dupa ce plaseaza o comanda. Desi nu pare intuitiv, cresterea afacerii prin mesaje de multumire este o metoda din ce in ce mai eficienta.Pentru a mari vanzarile, in unele cazuri, sunt necesare costuri de publicitate mai mici pentru fidelizarea clientilor existenti decat pentru atragerea unora noi. Daca cei vechi valoreaza pentru afacerea ta mai mult, este foarte important sa ii faci sa se apropie de brand.Acestea fiind spuse, iata cele 3 greseli comune pe care le poti evita in urmatoarea campanie de marketing. Tine minte - cel mai bine este sa previi decat sa iti para rau ulterior!