Apple Pay s-a lansat si in Romania. Iata care sunt optiunile utilizatorilor

Folosind iPhone-ul sau Apple Watch-ul, vom putea plati cu Apple Pay in magazine, restaurante, taxi, automate si in multe alte locuri.De asemenea, putem face cumparaturi in aplicatii sau pe site-uri web in Safari prin intermediul Apple Pay, fara a mai fi necesar sa completam formulare lungi de inregistrare a contului sau sa introducem, in mod repetat, adresa de facturare sau livrare.La fiecare achizitie, autentificarea se poate realiza, cu o simpla privire sau atingere folosind functiile Face ID sau Touch ID, sau utilizand parola dispozitivului. Apple Pay functioneaza pe aceleasi terminale contactless pe care consumatorii le folosesc deja atunci cand platesc contactless cu cardurile de debit sau de credit. Mai mult de 90% dintre terminalele de plata (POS) din Romania accepta in prezent plati contactless. Pana in 2020, toate terminalele de plata POS vor accepta plati contactless.ING Bank Romania anunta ca a adus, miercuri, pentru clientii sai persoane fizice si juridice serviciul Apple Pay, care transforma platile mobile oferind o optiune de plata simpla si sigura.Cu Apple Pay pe dispozitivele iPhone, Apple Watch, iPad si Mac, clientii ING pot face cumparaturi, rapid si simplu, in magazine, in aplicatii si pe site-uri web.Securitatea si confidentialitatea datelor se afla in centrul preocuparilor Apple Pay.Atunci cand este folosit un card de debit sau de credit cu Apple Pay, datele cardului nu sunt stocate pe dispozitive sau pe serverele Apple.In schimb, un numar specific dispozitivului este asociat si salvat intr-un format criptat in spatele unui cip securizat Secure Element pe dispozitiv. Fiecare tranzactie este autorizata cu un cod dinamic unic de securitate."Lansarea Apple Pay a fost intens asteptata de clientii ING si completeaza acum optiunile pe care le oferim pentru platile mobile, alaturi de serviciul ING Pay, disponibil pentru utilizatorii de Android. Daca ne uitam la cifrele privind gradul de utilizare si rata de adoptie nu numai pentru ING Pay, dar si ING Home'Bank, nu avem nicio indoiala ca asistam la o revolutie digitala, ce se extinde si asupra comportamentului financiar, iar planurile pe care le avem in acest an vor contribui la imbunatatirea experientei utilizatorilor privind platile mobile", a declarat Robert Anghel, Head of Mobile Payments.Si Visa anunta astazi ca detinatorii de carduri din Romania vor putea folosi de acum Apple Pay, ca urmare a extinderii serviciului in 16 tari europene.Experienta de plata a consumatorilor prin Apple Pay este usoara, sigura si confidentiala. Lansat in premiera cu Banca Transilvania, ING Bank, Orange Money, Revolut si UniCredit Bank in Romania, Apple Pay este disponibil pe iPhone, Apple Watch, iPad si Mac, permitand clientilor acestor institutii sa isi faca rapid si confortabil cumparaturile in magazine, din aplicatii si de pe internet, datorita tehnologiilor contactless si de tokenizare ale Visa."Indiferent de suportul pe care consumatorul alege sa il foloseasca, Visa face o prioritate din a le oferi consumatorilor cel mai simplu si mai sigur mod de a plati. Introducerea Apple Pay in Romania, sustinuta de tehnologia de tokenizare Visa, va transforma modul in care consumatorii romani platesc", precizeaza Catalin Cretu, director general pentru Romania, Croatia, Slovenia si Malta in cadrul Visa. "Cu ajutorul Apple Pay si securitatea oferita de Visa Token Service, consumatorii pot plati cu iPhone si cu ceasul Apple in acelasi fel in care platesc cu cardul lor contactless de credit sau de debit, bucurandu-se de mai mult confort si securitate."Securitatea si confidentialitatea sunt esentiale pentru Apple Pay. Cand folosesti un card de debit sau de credit cu Apple Pay, datele cardului nu sunt stocate in dispozitivul sau pe serverele Apple. In schimb, un numar unic de cont pentru dispozitivul respectiv va fi alocat prin serviciul Visa Token Service si fiecare tranzactie este autorizata printr-un cod de securitate dinamic unic. Tehnologia de tokenizare Visa asigura ca platile online si cu telefonul mobil sunt simple si sigure, prin inlocuirea datelor de cont cu un identificator digital unic sau "token" folosit special pentru fiecare dispozitiv in parte. Astfel, informatiile de cont si de card nu sunt niciodata dezvaluite, ceea ce ofera un nivel suplimentar de securitate platilor digitale.In cazul in care dispozitivul iPhone este furat, numarul de cont digital (token-ul) alocat poate fi imediat dezactivat de institutia financiara. Cardul Visa inregistrat nu trebuie blocat sau inlocuit. Consumatorii care isi folosesc cardurile Visa in aplicatia Apple Pay vor beneficia de aceleasi avantaje ca in cazul utilizarii cardului de debit sau de credit, inclusiv de protectie impotriva fraudelor pentru plati neautorizate si acceptare extinsa la nivel international.Apple Pay este usor de configurat si utilizatorii se vor bucura in continuare de toate ofertele si beneficiile oferite de cardurile de debit si credit.Incepand de astazi, datorita Mastercard si partenerilor sai - Banca Transilvania, Edenred, Monese, Revolut si UniCredit Bank - consumatorii romani vor putea beneficia de posibilitatea de a plati prin serviciul Apple Pay, care va ajuta la simplificarea si securizarea platilor mobile, se arata intr-un comunicat Mastercard.De asemenea, in curand si clientii Bancii Comerciale Romane, OTP Bank, Raiffeisen Bank si Sodexo vor putea beneficia de acest serviciu.Astfel, prin intermediul Apple Pay, consumatorii vor putea efectua achizitii rapide si convenabile atat in magazine fizice, cat si prin aplicatii sau online.Apple Pay va fi disponibil pentru detinatorii de card Mastercard din Romania, Bulgaria, Croatia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Portugalia, Slovacia si Slovenia.In vederea protectiei datelor de pe card, serviciul Mastercard Digital Enablement (MDES) foloseste cele mai avansate tehnologii de plata - EMV, tokenizare si criptografie. Aspectele privind confidentialitatea si siguranta datelor cu caracter personal stau la baza misiunii Apple Pay, astfel ca, la folosirea cardului de credit sau de debit Mastercard prin Apple Pay, informatiile nu sunt salvate pe dispozitiv sau pe serverul Apple.In schimb, este alocat un numar unic de cont ce este criptat si salvat in setarile de securitate ale dispozitivului, fiecare tranzactie fiind apoi autorizata cu un cod de securitate dinamic."Sunt extrem de incantat ca astazi, impreuna cu Apple si partenerii nostri din sectorul financiar - bancar, putem oferi detinatorilor de carduri Mastercard plati prin Apple Pay. Europa conduce in ceea ce priveste evolutia serviciilor contactless, avand in vedere ca mai mult de una din doua tranzactii este contactless. Aceasta modalitate de plata ofera rapiditate si flexibilitate, si demonstreaza, in acelasi timp, entuziasmul consumatorilor europeni fata de noile tehnologii, precum Apple Pay, dar si al romanilor, dat fiind ca 2 din 3 tranzactii realizate sunt contactless. La fel de importanta este siguranta deplina a tranzactiilor, asigurata in totalitate prin intermediul tehnologiei de tokenizare Mastercard, ce ofera posibilitatea de a conecta in siguranta un dispozitiv mobil la cardul Mastercard", spune Cosmin Vladimirescu, Country Manager, Mastercard Romania.Apple Pay este usor de instalat, iar prin utilizarea sa consumatorii vor avea, in continuare, aceleasi avantaje oferite pe cardurile de debit sau credit Mastercard.Revolut, fintech-ul european cu cea mai rapida crestere, lanseaza astazi suport Apple Pay pentru utilizatorii din Romania si alte 11 tari europene: Bulgaria, Croatia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Portugalia, Slovacia si Slovenia. Cei peste 5 milioane de utilizatori Revolut din Europa pot acum sa faca rapid, usor si convenabil cumparaturi in magazine, in aplicatii sau online cu ajutorul Apple Pay, utilizand dispozitive precum iPhone, Apple Watch, iPad si Mac.Apple Pay le ofera utilizatorilor Revolut o modalitate usoara, sigura si privata de a plati in magazine, in aplicatii si online cu ajutorul dispozitivelor Apple. Platile efectuate cu Apple Pay sunt mai rapide decat platile traditionale cu ajutorul cardurilor de debit sau de credit, precum si fata de alte metode de plata. Acestea pot fi efectuate contactless prin intermediul unui iPhone, al unui Apple Watch sau utilizand Safari pe un MacBook Pro sau MacBook Air ce beneficiaza de Touch ID, fiind astfel eliminata necesitatea utilizarii unui portofel.Utilizatorii Revolut isi pot adauga cardul Revolut in Apple Pay cu ajutorul aplicatiei Revolut sau prin intermediul aplicatiei Wallet. De asemenea, cei care nu dispun de un card fizic pot adauga un card virtual in Apple Wallet, in doar cateva momente, utilizand aplicatia Revolut, fapt ce le va permite sa cheltuie bani imediat, fara a fi nevoiti sa astepte livrarea cardului fizic. Aceasta functionalitate le va permite noilor utilizatori sa se inregistreze in Apple Pay si sa inceapa sa cheltuie in doar cateva minute.Siguranta si datele private sunt extrem de importante pentru Apple Pay. Atunci cand un utilizator foloseste un card de debit Revolut cu Apple Pay, numarul cardului si datele acestuia nu sunt salvate nici pe dispozitivul respectiv, nici pe serverele Apple. In schimb, fiecarui utilizator ii este atribuit un numar unic special in functie de dispozitiv (Device Account Number), care este criptat si memorat in dispozitiv cu ajutorul setarilor de securitate. Astfel, fiecare tranzactie este autorizata printr-un cod unic care este emis dinamic la fiecare efectuare a unei plati."La Revolut, scopul nostru suprem este sa le oferim utilizatorilor un instrument util in gestionarea fiecarui aspect ce priveste viata lor financiara, iar posibilitatea de a efectua plati rapid, convenabil si in siguranta este esentiala in acest sens. Utilizatorii Revolut au solicitat mult timp lansarea Apple Pay, asa ca suntem incantati sa aducem acest serviciu si in Romania. Acesta este un nou si important pas inainte in a le oferi mai multor clienti posibilitatea de a-si gestiona banii exact cum isi doresc", a declarat Arthur Johanet, Product Owner for Card Payments Revolut.Apple Pay este usor de configurat, iar utilizatorii vor primi in continuare toate beneficiile cu care vin la pachet cardurile Revolut, se arata in comunicatul companiei.