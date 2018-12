De la bucuria sarbatorilor, la panica parolelor: Cat de bine stam la gestionarea platilor online de Craciun

In acest context, e bine sa ne amintim ca infractorii cibernetici care vizeaza datele bancare de identificare sau conturile de online shopping ar putea sa dea lovitura in aceasta perioada.Dupa cum arata raportul Kaspersky Lab, "De la bucuria sarbatorilor, la panica parolelor: Gestionarea banilor online de Craciun", shopping-ul online este una dintre cele mai populare activitati pe Internet, depasit doar de email.Cu toate ca majoritatea utilizatorilor (93%) sunt constienti de amenintarile financiare, 32% si-au vazut datele de autentificare financiare compromise.Confortul cumparaturilor online poate fi foarte atractiv, dar unele persoane sunt inca ingrijorate de cat de bine sunt protejate platile lor online. Din pacate, temerile lor sunt justificate.Din procentul de 32% de persoane carora le-au fost compromise datele financiare, sondajul arata ca un sfert (26%) dintre ele nu si-au mai recuperat banii.Printre factorii care pot pune in pericol banii oamenilor se numara dificultatea de a tine sub control datele de plata dupa ce au fost folosite pe diferite platforme de comert electronic si varietatea metodelor de plata de disponibile.Cumparaturile online sunt ca si cum ai vizita un mall gigant de unde poti alege lucruri din zeci de platforme online de e-commerce.Nu este de mirare ca, in aceste conditii, cumparatorii s-ar putea sa aiba dificultati in a-si tine sub control toate informatiile de plata. Peste jumatate dintre respondenti (54%) sunt ingrijorati cel mai mult de faptul ca datele lor financiare ar putea fi accesate de infractorii cibernetici.Cu toate acestea, o treime (36%) dintre respondenti au uitat sau nici macar nu au incercat sa retina site-urile si aplicatiile unde si-au completat detaliile financiare.Utilizatorii incearca sa se asigure ca datele lor financiare de autentificare sunt usor de retinut, unul din cinci (20%) preferand chiar sa le stocheze pe dispozitive.Acest lucru poate face mai usoara transmiterea datelor atunci cand oamenii fac cumparaturi online, asa ca nu trebuie sa isi faca griji ca le vor uita.Insa, daca dispozitivul se pierde sau este furat, un utilizator risca nu doar sa-si piarda datele personale, ci si banii, pentru ca cineva i-a putut accesa contul bancar, dupa ce a gasit datele de autentificare respective in notitele smartphone-ului.Gama larga de metode digitale de plata le da cumparatorilor libertatea de a-si alege modalitatea preferata de a face cumparaturi. Cea mai populara metoda este reprezentata inca de cardurile de debit si de credit, transferurile directe din conturi bancare si portofelele electronice - de exemplu PayPal.Insa, este in crestere si popularitatea altor metode. Cumparatorii pot strange puncte in cadrul programelor de loialitate, folosindu-le pentru alte achizitii la comerciantul respectiv.Si, datorita smartphone-urilor si ceasurilor inteligente, utilizatorii nici nu mai trebuie sa aiba la ei portofelul, bani reali sau carduri.Acest lucru a dus la cresterea popularitatii dispozitivelor de plata contactless, cum sunt PayPass si Apple Pay, o treime dintre cumparatori (31%) folosindu-le cu regularitate."Finalul anului, cu perioada sarbatorilor, este un moment minunat, cand oamenii cumpara cadouri pentru familiile si prietenii lor si, evident, nimeni nu vrea sa-si strice aceste momente, pierzand bani in tranzactii online sau din cauza fraudei online", spune Marina Titova, Head of Consumer Product Marketing, Kaspersky Lab. "Ar trebui sa fim cu totii atenti la datele financiare si la platile online si sa evitam sa ne introducem datele de card pe site-uri care nu prezinta incredere sau sa facem plati de pe dispozitive nesecurizate."Pentru a face cumparaturile online sigure, Kaspersky Lab recomanda utilizarea unei solutii de securitate cibernetica:Kaspersky Security Cloud este un exemplu cum software-ul se poate adapta pentru a depasi problemele intampinate in mentinerea in siguranta a banilor. Solutia protejeaza datele de card, deschizand un browser sigur de fiecare data cand faceti cumparaturi online si completand automat, in siguranta, detaliile de plata.Kaspersky Password manager, de exemplu, este creat pentru a mentine viata privata in siguranta - inclusiv detaliile financiare. Solutia le da cumparatorilor acces in siguranta la parole, PIN-uri si altele, pe orice dispozitiv, facand platile rapide si sigure.Mai multe rezultate din raport sunt disponibile aici