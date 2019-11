Mastercard introduce Identity Check, solutia care asigura securitatea crescuta a tranzactiilor online

Sporirea securitatii pentru a combate tranzactiile frauduloase, prin autentificarea in doi factori a consumatorilor, cu ajutorul biometriei, si nu prin parole statice;

Compatibilitatea cu dispozitivele mobile, inclusiv cu aplicatiile mobile, pentru a reflecta dezvoltarea accelerata a comertului electronic de pe mobil;

Imbunatatirea Autentificarii Bazate pe Risc prin analiza unui set mult mai extins de date referitoare la cumparaturile efectuate;

Imbunatatirea experientei consumatorilor pentru a reduce rata de abandon din timpul cumparaturilor.

In perioada urmatoare, bancile emitente vor inlocui, treptat, actualul SecureCode® cu programul Mastercard® Identity Check™, in timp ce pe website-urile comerciantilor se va regasi noua solutie, astfel incat toti posesorii de carduri sa beneficieze de cele mai inalte standarde in ceea ce priveste platile online.EMV®3-D Secure si Mastercard® Identity Check ofera noi beneficii comerciantilor si, totodata, vine in intampinarea unor limitari impuse de versiunea anterioara, 3-D Secure 1. Noul sistem a fost dezvoltat pentru a deveni cea mai buna solutie in combaterea fraudei platilor online, insa fara a afecta experienta de cumparaturi.Printre principalele imbunatatiri se numara:"Increderea in lumea digitala a devenit moneda critica a economiei, dar si a celei de-a patra revolutii industriale. De aceea este imperios necesar ca si procesul de plata sa fie unul extrem de sigur, fara cusur si care sa rezulte intr-o experienta simpla si placuta pentru consumatori. Ca lider in industria globala de plati, ne-am asumat rolul de gardian atat al consumatorilor, cat si al emitentilor si comerciantilor, si am lansat o solutie potrivita pentru viitorul e-commerce-ului, menita sa asigure siguranta tranzactiilor", a declarat Roxana Turquin, Business Development Manager, Mastercard Romania.Inainte sa fie lansat, Mastercard® Identity Check™ a trecut printr-o etapa de testare, in urma careia a reiesit faptul ca reduce nivelul fraudei si al numarului tranzactiilor declinate, si ii permite consumatorului sa se autentifice fara probleme. Asadar, Mastercard® Identity Check™ nu doar ca le asigura consumatorilor o experienta de plata imbunatatita, dar contribuie si la cresterea profitului comerciantilor si al emitentilor de carduri.