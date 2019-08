Romanii se afla pe ultimele locuri in UE la rezervarea online a vacantelor

La polul opus, rezervarea online a vacantelor este cea mai frecventa in randul utilizatorilor de Internet din Luxemburg (73%), Finlanda (65%) si Germania (64%).Datele Eurostat mai arata ca rezervarea spatiilor de cazare sau a calatoriilor via Internet este mai frecventa in randul utilizatorilor cu varsta intre 25 si 34 de ani (55%) si mai putin raspandita in randul utilizatorilor de Internet cu varsta intre 16 si 24 de ani (41%) si a celor cu varsta intre 65 si 74 de ani (47%).Situatia este similara in cazul Romaniei, rezervarea vacantelor cu ajutorul Internetului fiind mai frecventa in randul utilizatorilor cu varsta intre 25 si 34 de ani (24%) si mai putin raspandita in randul utilizatorilor de Internet cu varsta intre 16 si 24 de ani (14%) si a celor cu varsta intre 65 si 74 de ani (9%) .