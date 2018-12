Furnizori de internet: Suprataxarea industriei de telecomunicatii va duce la cresterea tarifelor

"Asociatia Nationala a Internet Service Providerilor din Romania (ANISP) doreste sa traga un semnal de alarma cu privire la efectele negative pe care le-ar avea o suprataxare a industriei cu un procent de 3% din cifra de afaceri, conform proiectului de ordonanta prezentat de Ministerul Finantelor in 18 decembrie 2018", se mentioneaza in comunicat.Astfel, potrivit reprezentantilor ANIS,(fara acoperire cu servicii de Internet broadband) vor fi ratate, ceea ce va antrena franarea cresterii economice viitoare a Romaniei.De asemenea, masura duce la cresterea tarifelor catre utilizatorii finali si, ca efect secundar, cresterea numarului de abonamente Internet si/sau servicii telecomunicatii mobile va incetini.Totodata, va fi afectat mediul concurential, mai spun reprezentantii ANISP."In prezent, competitia pe piata serviciilor de telecomunicatii este foarte intensa. Marjele de profit net ale celor mai mari dintre operatori se situeaza undeva la o medie de 5%, iar uneori trec si in teritoriul negativ (in anumiti ani companiile inregistreaza pierderi) . Daca la acest mediu ultra-competitiv se adauga o povara de 3% din cifra de afaceri, unii operatori dintre cei alternativi vor inchide portile. Ca efect indirect vom observa o scadere a veniturilor bugetare provenite din taxele si impozitele aferente salariilor celor care vor fi disponibilizati si un nou exod al personalului calificat catre alte tari ale Uniunii Europene", explica acestia.Ei semnaleaza ca suprataxarea industriei de telecomunicatii contravine legislatiei romanesti si europene privind telecomunicatiile. Astfel, ANCOM trebuie sa perceapa tarife care sa ii asigure buna functionare si nimic mai mult (conform art. 12 a directivei 2002/20/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice) . Pe de alta parte, Directiva 2014/61/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 impune statelor membre sa identifice masuri pentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii electronice."ANISP isi exprima speranta ca factorii de decizie vor lua in calcule argumentele rationale de mai sus si ca vor renunta proiectul in cauza. De asemenea, ANISP este deschisa la dialog si isi ofera toata expertiza celor interesati", se mai arata in comunicat.Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a prezentat marti seara, la Palatul Victoria, o serie de masuri fiscal - bugetare care urmeaza sa fie adoptate pana la sfarsitul acestui an, printre care introducerea pe zona de comunicatii a unui nivel minim referitor la licitatiile privind licentele 3G, 4G, 5G, un nivel care este raportat la un procent corelat si cu numarul de ani pentru care se solicita acea licenta de operare, la nivelul ANCOM, si majorarea tarifelor aferente pe ANCOM cu 3%.