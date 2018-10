70 de ofiteri pentru protectia datelor din domeniul sanitar au absolvit cursul de securitate cibernetica oferit gratuit de Safetech Innovations

Programul a fost oferit gratuit de Safetech Innovations participantilor la Conferinta Nationala Protectia Datelor in Domeniul Sanitar 2018, participantilor la Conferinta Nationala de Farmacoeconomie si Management Sanitar 2018 si membrilor ASCPD - Asociatia Specialistilor in Confidentialitate si Protectia Datelor.Sesiunea de instruire a fost sustinuta de, si a urmarit cresterea gradului de constientizare in randul ofiterilor de protectia a datelor din institutiile medicale asupra amenintarilor cibernetice, precum si prezentarea unor posibile masuri care sa creasca nivelul de protectie in aceste institutii.* construirea unei baze solide de intelegere a conceptelor din domeniul protectiei datelor cu caracter personal, abordate din punctul de vedere al securitatii cibernetice;* familiarizarea cu cazuri specifice domeniului cibernetic care constituie amenintari pentru institutiile medicale;* prezentarea unor masuri de protectie si de anonimizare a datelor.Pe parcursul sesiunii au fost abordate subiecte precum: organizarea procesului de securitate a informatiei, managementul riscului in securitatea informatiei, continuitatea afacerii si recuperarea informatiei in caz de dezastru, "" vs. "", principii esentiale in crearea politicilor si a procedurilor de securitate a datelor, analiza riscurilor, conformarea cu cerintele RegulamentuluiSesiunea de training s-a incheiat cu un exercitiu practic de analiza a unui process de business.Supotul logistic pentru organizarea evenimentului a fost oferit de Centrul de Cercetari Avansate pentru Materiale, Produse si Procese Inovative (CAMPUS) din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti, cu care Safetech Innovations este partener si in alte doua proiecte: ToR-SIM (proiect de cercetare care are drept scop construierea unei platforme software integrate pentru analiza malware a terminalelor mobile) si SIIMA (proiect de cercetare care are ca scop proiectarea si implementarea unui Sistem Informatic Integrat pentru Managementul Activitatilor).este singura companie din Romania acreditata ca partener insi operatorul centrului privat de raspuns la incidente de Securitate cibernetica,, acreditat, la randu-i, la nivel European, de Trusted Introducer.Compania are un portofoliu mare de clienti, colaborand cu peste 10 institutii cheie din sectorul financiar, actori internationali precum ArcelorMittal, dar si companii locale din industria energetica, medicala, alimentara, financiara, telecomunicatii si transport aerian.