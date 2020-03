Comisia Europeana cere serviciilor de streaming sa reduca din calitate, pentru a preveni blocarea retelelor

Comisia recomanda ca platformele de streaming sa ofere mai degraba o calitate standard a transmisiei si sa coopereze cu operatorii de telecomunicatii. Acestia din urma ar trebui sa ia masuri preventive si de atenuare, incurajand utilizatorii sa aplice setari care reduc consumul de date, inclusiv utilizarea retelei Wi-Fi sau reducerea rezolutiei pentru continut."Europa si intreaga lume se confrunta cu o situatie fara precedent. Guvernele au luat masuri de reducere a interactiunilor sociale pentru a limita raspandirea COVID-19 si pentru a incuraja munca la distanta si invatamantul online. Platformele de streaming, operatorii de telecomunicatii si utilizatorii, avem cu totii responsabilitatea comuna de a lua masuri pentru a asigura buna functionare a internetului in timp ce incercam sa impiedicam raspandirea virusului", a declarat Thierry Breton, dupa un apel telefonic cu directorul general al Netflix, Reed Hastings.Operatorii din UE indica faptul ca exista o crestere a cererii de conectivitate. Desi nu cauzeaza pana in prezent o situatie generala de congestie a retelei, ca masura de precautie, Comisia si Organismul Autoritatilor Europene de Reglementare in Domeniul Comunicatiilor Electronice (OAREC) discuta instituirea unui mecanism special de raportare pentru a monitoriza situatia traficului pe internet in fiecare stat membru.Astfel ar putea raspunde eventualelor probleme de capacitate. Potrivit Comisiei Europene, aceasta situatie accentueaza importanta continuarii investitiilor in retele pentru a indeplini obiectivele "societatii gigabitilor pentru 2025", in special prin retelele 5G si fibra optica.