Infosys deschide un Centru de Securitate Cibernetica in Bucuresti

Conform unui comunicat remis, luni, AGERPRES, infiintarea acestui centru reprezinta o extindere a serviciilor furnizate prin intermediul Centrului de Inovatie Digitala Infosys, deschis in Bucuresti in urma cu cateva luni."Centrul de Securitate Cibernetica va oferi servicii complete de monitorizare si protectie cibernetica in timp real, 24/7, pentru a sprijini companii europene si globale in demersul lor de transformare digitala. Aceste servicii - ce includ monitorizare, managementul si remedierea problemelor, depistarea amenintarilor potentiale, analize de securitate, descoperirea incidentelor si modalitati adecvate de reactie - vor fi furnizate de specialisti certificati si cu inalta calificare in domeniul securitatii cibernetice. Serviciile oferite respecta in totalitate reglementarile nationale specifice", se mentioneaza in comunicat.Totodata, Infosys isi extinde actuala echipa din Romania prin recrutarea de talente pe plan local si prin investitii in formare avansata atat pentru angajatii actuali, cat si pentru cei viitori."Pe parcursul transformarii lor digitale, companiile trebuie sa asigure, in mod constant, un mediu securizat in care clientii sa aiba deplina incredere. Protectia impotriva amenintarilor cibernetice actuale si viitoare este vitala. Fiecare afacere trebuie sa fie, inca de la inceput, un mediu sigur si sa aiba o viziune cuprinzatoare asupra potentialelor amenintari din mediul informational, prin monitorizare constanta si management. Centrele noastre de securitate cibernetica ajuta companiile sa previna, sa detecteze si sa raspunda atacurilor cibernetice dintre cele mai elaborate, permitandu-le astfel sa isi conduca afacerile din domeniul digital in deplina siguranta", a declarat Vishal Salvi, chief information security officer & head of Cyber Security Practice, Infosys.La randul sau, Ravi Kumar S., presedintele Infosys a afirmat ca noul centru dezvolta capacitatea companiei de a furniza clientilor sai solutii complete de securitate cibernetica."La lansarea Centrului de Inovatie Digitala din Bucuresti, in urma cu cateva luni, ne-am angajat sa deschidem un Centru de Securitate Cibernetica pentru a raspunde, in mod corespunzator, aspectelor de securitate ale transformarii digitale specifice clientilor nostri. Acest Centru se adauga retelei globale Infosys si ne dezvolta capacitatea de a furniza clientilor nostri solutii complete de securitate cibernetica. Romania este un lider consacrat pe piata europeana de talente din domeniul securitatii cibernetice si este o alegere fireasca pentru investitiile noastre si pentru dezvoltarea potentialului de cercetare si inovare in domeniul securitatii cibernetice", a spus Ravi Kumar.