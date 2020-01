NATO foloseste tehnologia romanilor de la UTI pentru sistemul de supraveghere terestra

Este vorba despre aplicatia de comanda si control pentru Centrul de Comanda de Baza (MOS - Mission Operation Support) si aplicatia pentru punctele de comanda transportabile (TGGS - Transportable General Ground Stations), necesare in vederea asigurarii sistemului de comunicatii (voce si mesaje), a stocarii de date, a interoperabilitatii si a diseminarii de date intre participantii la actiuni militare.Aplicatiile au fost testate cu succes si acceptate, fiind integrate in sistemul NATO AGS din centrul de comanda de la baza militara aeriana de la Sigonella, Italia, se arata intr-un comunicat de presa al UTI Grup.De asemenea, pentru componenta hardware a programului AGS, UTI Grup, prin compania membra Defense Engineering, a proiectat, certificat si executat incinte de transport (transport cases) rigidizate pentru protejarea echipamentelor IT si electronice ale punctelor de comanda mobile pe durata transportului, depozitarii si desfasurarii in campul tactic.Aceste incinte sunt echipate cu toata logistica necesara asigurarii comunicatiilor de date si permit functionarea in conditii extreme, fiind testate in laboratoarele specializate NATO, dovedindu-se perfect functionale in conditii de vibratii, socuri, temperaturi si umiditate extreme.Avand in vedere importanta sistemului si conjunctura in care va fi utilizat, cerintele de asigurare si de control al calitatii au fost aplicate cu exigenta, conform standardelor NATO specifice proiectului.Participarea UTI la Programul AGS a implicat o echipa de peste 60 de specialisti hardware si software si reprezinta rezultatul efortului continuu al UTI Grup de a investi in activitati de cercetare in domeniul solutiilor de aparare.Programul AGS se deruleaza din anul 2013 de catre o echipa formata din reprezentanti ai 15 tari, sub coordonarea companiei americane Northrop Grumman, in timp ce compania italiana Leonardo este contractorul principal al programului in Europa.UTI Grup participa la programul NATO AGS in calitate de subcontractant al companiei italiene Leonardo, valoarea contractului intre cele 2 companii fiind de aproximativ 9 milioane de euro.Sistemul AGS a fost implementat pentru a sustine actiunile comune de intelligence, supraveghere si recunoastere terestra ale statelor membre NATO si pentru a oferi factorilor de decizie o imagine completa asupra situatiei terestre.Sistemul va proteja atat trupele terestre, cat si populatia civila, va imbunatati controlul la frontiere si siguranta maritima, va sustine lupta impotriva terorismului si va imbunatati gestionarea crizelor si operatiunilor de interventie in cazul unor dezastre naturale.Evenimentul de inaugurare a sistemului AGS a avut loc pe 17.01.2020 la baza militara din Sigonella, Italia, unde au fost receptionate primele doua dintre cele cinci drone de supraveghere si recunoastere terestra de la mare altitudine din componenta sistemului.Sistemul AGS este achizitionat de 15 tari aliate (Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Norvegia, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia si Statele Unite) si, in curand, tarile aliate vor utiliza integral sistemul la a carui realizare, UTI si, implicit, Romania au avut o contributie importanta.UTI este un grup de companii care furnizeaza solutii tehnologice in domeniul apararii, fiind, totodata, furnizor de sisteme de aparare acreditat NATO, cu certificare NCAGE cod 0025L.Expertiza UTI a fost consolidata prin participarea la proiecte complexe derulate la nivel national si international si prin realizarea de investitii majore in domenii cheie de cercetare.