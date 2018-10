Safetech Innovations a incheiat cu succes CyDEx18, cel mai mare exercitiu de securitate cibernetica din Romania

Evenimentul, organizat intre 8 si 10 octombrie, a reunit reprezentanti a peste 90 de entitati din mediul public, privat si academic si circa 300 de experti in securitate cibernetica.CyDEx18 s-a desfasurat conform mai multor scenarii cu grad ridicat de realism, propuse atat de entitati din mediul public, cat si din cel privat: SRI, SPP, MApN, CERT-RO, UNICREDIT si ENEVO GROUP. Simularile complexe au fost derulate intr-un poligon de securitate cibernetica creat si personalizat special pentru acest exercitiu de specialistii SRI din cadrul Centrului National Cyberint. Safetech Innovations , prin echipa STI CERT, se confrunta zilnic cu incidente de securitate si monitorizeaza infrastructuri si retele informatice complexe, pentru a raspunde rapid in cazul aparitiei unui incident sau a unei brese de securitate", a declarat Victor Gansac, director general al Safetech Innovations.Safetech Innovations este singura companie din Romania acreditata ca partener in NATO Industry Cyber Partnership (NICP).Compania are un portofoliu mare de clienti, colaborand cu peste 10 institutii cheie din sectorul financiar, actori internationali precum ArcelorMittal, dar si companii locale din industria energetica, alimentara, financiara, telecomunicatii si transport aerian.Safetech opereaza in Romania centrul propriu de raspuns la incidente de securitate cibernetica, STI CERT, care ofera clientilor, din sectoarele public si privat, monitorizarea continua a amenintarilor la adresa securitatii cibernetice si interventia in caz de incidente de securitate.STI CERT este acreditat la nivel european de Trusted Introducer si ofera: sistem de monitorizare 24/7, alertare si managementul incidentelor.