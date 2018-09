Safetech Innovations inregistreaza 4 milioane de lei venituri in S1 2018 si vizeaza vanzari de aproape 10 milioane de lei pana la sfarsitul anului

Infiintata in 2011, Safetech Innovations este in prezent singura companie dedicata de securitate informatica de pe piata romaneasca, specializata in domeniul securitatii si implementarii solutiilor de securitate cibernetica.Serviciile Safetech Innovations includ protectia datelor, identificarea vulnerabilitatilor si a riscurilor, raspunsul la incidentele de securitate cibernetica si crearea unei culturi organizationale orientate spre siguranta, precum si implementarea solutiilor si masurilor de securitate cibernetica.Compania ofera o solutie unica in Romania - un "one-stop shop" de securitate informatica, capabila sa asiste organizatiile in cresterea rezilientei cibernetice si rezolvarea oricaror probleme de securitate cibernetica care ar putea aparea."De la infiintarea noastra in 2011, am inregistrat o evolutie constanta a veniturilor. Modelul nostru de afaceri a evoluat de-a lungul anilor, trecand de la o companie specializata in furnizarea serviciilor de audit si a testelor de penetrare, la compania care poate raspunde cu solutii la intreaga gama de cerinte din domeniul securitatii informatiei pe care o organizatie preocupata de acest aspect le poate avea.In acest an, datorita implementarii regulamentului GDPR, am asistat la cresterea gradului de constientizare a companiilor romanesti in ceea ce priveste importanta securitatii informatice.Pentru a raspunde mai bine nevoilor companiilor in lumina noilor reglementari privind securitatea informatica, echipa noastra de cercetare si dezvoltare se concentreaza in prezent pe dezvoltarea de produse proprietare care sa raspunda nevoilor intreprinderilor moderne in momente de amenintari de securitate cibernetica si de protectie a datelor", a declarat Victor Gansac, CEO Safetech Innovations.Compania intentioneaza sa lanseze primul sau produs proprietar destinat securitatii informatiei la inceputul anului 2019. Pentru a spori cresterea in urmatorii ani, Safetech va mari exporturile pe pietele internationale.In 2017, 10% din veniturile companiei Safetech au provenit din proiecte internationale. Compania intentioneaza sa majoreze acest procent la 25% in urmatorii ani, micsorand astfel dependenta sa de piata romaneasca.Safetech Innovations este singura companie din Romania acreditata ca partener in NATO Industry Cyber Partnership (NICP), in acest moment.Compania are un portofoliu mare de clienti, colaborand cu peste 10 institutii cheie din sectorul financiar, actori internationali precum ArcelorMittal, dar si companii locale din industria energetica, alimentara, financiara, telecomunicatii si transport aerian.Safetech opereaza in Romania centrul propriu de raspuns la incidente de securitate cibernetica, STI CERT, care ofera clientilor din sectoarele public si privat, monitorizarea continua a amenintarilor la adresa securitatii cibernetice si interventia in caz de incidente de securitate.STI CERT este acreditat la nivel european de Trusted Introducer si ofera sistem de monitorizare 24/7, alertare, managementul incidentelor si investigatii criminalistice.