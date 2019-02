Au inceput cursurile primei scoli de SEO din Romania - JediSEO School

Ovidiu Joita: Este nevoie de un nou val de specialisti in marketing online

Cursantii JediSEO School au fost intampinati intr-o atmosfera specifica Star Wars, fiind indrumati chiar de Ovidiu Joita, care a condus prima sesiune intr-un costum de Maestru Jedi. Interesul pentru cursurile JediSEO School a fost unul ridicat.Pe langa faptul ca s-au inscris mai multi cursanti decat erau locuri disponibile, pentru a putea participa la cursurile care au loc in Bucuresti, au venit elevi tocmai din Vestul tarii.", declaraOvidiu Joita, care este si unul dintre profesorii de la JediSEO School, s-a aratat increzator in ceea ce priveste obiectivele stabilite la demararea acestui proiect, tinand cont de modul in care s-a derulat proiectul pana acum.", a mai spus Ovidiu Joita.Pentru a realiza acest obiectiv, creatorul JediSEO School i-a introdus din prima sesiune pe cursanti in temele teoretice ale cursului, urmand ca din martie sa se treaca la etapele practice.", a declarat fondatorul iAgency.Tematica Star Wars a fost prima lectie pe care au primit-o elevii JediSEO SchoolOvidiu Joita a explicat si de ce a ales tematica Star Wars pentru prima scoala de SEO din Romania. Aceasta a fost, de fapt, prima lectie oferita de JediSEO School, in ceea ce priveste marketing-ul.", a mai declarat Ovidiu Joita, fondatorul JediSEOSchool si iAgency.Cursurile primei promotii au inceput pe 4 februarie 2019 si se vor incheia pe 27 martie 2019.