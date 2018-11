Concluziile Webdesk Agency: Cum sa alegi intre SEO si Adwords in functie de specificul afacerii tale?

Optimizarea SEO versus AdWords - de partea careia se afla profitul?

Cand se doresc rezultate consecvente. Atat indexarea optima a magazinelor complexe, cat si urcarea in pozitiile din SERP au nevoie de mult timp. Cu toate acestea, odata ce site-ul ajunge in primele 10 rezultate, va veti bucura de trafic sustinut. "De regula, SEO este o metoda de promovare pentru business-uri competitive, cum ar fi cele din industria imobiliara, nisa IT, Electro & Fashion, dar si pentru prestatorii de servicii (auto, instalatori etc) " sustin expertii Webdesk Agency din Bucuresti, unde costurile pentru Google Adwords sunt mult prea ridicate. (Mai multe concluzii ale specialistilor Webdesk le puteti citi aici: http://www.webdesk.ro/optimizare-seo/)

Cand se doreste obtinerea unor rezultate imediate. PPC va poate oferi rezultate rapide. Acest lucru se datoreaza faptului ca, in momentul aprobarii campaniei PPC, anunturile vor fi afisate imediat pentru milioane de persoane. PPC functioneaza uimitor de bine cu lansari de produse, marketing CPA si marketing afiliat care implica oferte de conversie ridicata, promotii sezoniere.

Cand promovati oferte / discounturi. Produsele, serviciile sau evenimentele de marketing cu o data de expirare sunt intotdeauna o cursa impotriva timpului. Adesea, perioada lunga necesara optimizarii campaniilor SEO ar produce rezultate intarziate. Pentru aceste oferte sensibile la timp, colaborarea cu o agentie specializata in campanii Google Adwords ar fi perfecta. Promovarea unei oferte se va incheia in doua zile? Nicio problema. PPC poate livra traficul de care aveti nevoie in cateva minute!

Ambele sunt metode eficiente de a conduce vizitatorii pe un site, dar o metoda poate functiona foarte bine pentru anumite business-uri, in timp ce prin intermediul celeilalte puteti intampina dificultati de a genera trafic in aceeasi situatie. Pentru a reusi cu oricare dintre metode sau cu amandoua, trebuie sa stiti ca fiecare impune propriile puncte forte si limitari.SEO este un proces de lunga durata care vizeaza propulsarea unui site web in prima pagina a motoarelor de cautare. SEO este foarte important pentru afacerile online, deoarece statisticile arata ca 80% din traficul lunar adiacent unui cuvant cheie este redirectionat spre rezultatele organice, nu spre anunturi. Deci, cand ar trebui sa utilizati optimizarea SEO?Campaniile de Google AdWords presupun plasarea de anunturi in paginile cu rezultate ale motorului de cautare. Practic, licitati sa afisati anunturile in rezultatele sponsorizate atunci cand un utilizator include intr-o cautare cuvintele cheie pe care le targetati. Deci, cand ar trebui sa utilizati marketingul PPC?Metoda optima de promovare a unui business online este cea adaptata specificului si obiectivelor sale. In cei peste sapte ani de experienta in marketing, specialistii Webdesk Agency si-au consiliat si ajutat clientii sa ajunga in primele pagini ale rezultatelor, tinand pasul cu schimbarile din mediul online.