De ce acest curs SEO are cel mai bun ROI pe care ti-l poti imagina?

ROI-ul se calculeaza dupa urmatoarea formula:Cu alte cuvinte, rezultatul va fi un procent care iti va arata care este profitul companiei tale pentru fiecare 1 euro investit. Astfel, in situatia unui ROI de 25%, inseamna ca ai obtinut 25 de eurocenti profit pentru fiecare 1 euro investit.In industria marketing-ului online, este cunoscut faptul ca SEO are cel mai mare ROI, comparativ cu alte metode de promovare. Principala explicatie este aceea ca, spre deosebire de variantele platite, care functioneaza doar atat timp cat continui sa investesti, SEO este organic.Practic, odata ce ai construit o fundatie solida pentru site-ul business-ului tau (optimizare on page ireprosabila, crearea de backlink-uri de calitate etc), rezultatele vor incepe sa se vada in mod natural si pentru o perioada indelungata.Totusi, ce sa faci daca nu te pricepi la acest domeniu? Simplu: sa participi la un curs SEO. Atat timp cat alegi un curs SEO sustinut de un profesionist in domeniu, vei avea numeroase avantaje, care iti vor garanta un ROI mai mare decat ti-ai putea imagina.Spre exemplu, Jedi SEO School este considerat singurul curs SEO complet din Romania la momentul actual. Creatorul sau este Ovidiu Joita, founder & CEO iAgency, o agentie de marketing online cu o experienta de peste 15 ani pe piata.Daca optezi pentru acest curs SEO, vei invata atat notiuni teoretice (optimizarea on page, optimizarea off page, indicatori de User Experience, valoarea brandului in SEO), cat si practice.Ovidiu Joita iti va impartasi din vasta sa experienta, rezultata din lucrul cu sute de branduri importante din Romania si nu numai, si iti va prezenta zeci de studii de caz.Totodata, vei putea "fura meserie" de la unii dintre cei mai importanti profesionisti din piata romaneasca de digital marketing, specializati pe nise precum UX sau Google Analytics. Nu in ultimul rand, acest curs SEO este unul foarte interactiv, in cadrul caruia vei avea de rezolvat numeroase "teme pentru acasa", iar intrebarile pertinente sunt intotdeauna binevenite.Asa cum rezulta din formula de mai sus, pentru a putea calcula ROI-ul, ai nevoie sa stii care este investitia. In cazul cursului SEO Jedi SEO School, vorbim despre o taxa de participare de 500 de euro. Aceasta suma este modica, daca stai sa te gandesti ca beneficiezi de nu mai putin de 50 de ore de curs (de luni pana miercuri, de la orele 18:00 la 20:00, timp de doua luni).Practic, vei achita 10 euro pentru fiecare ora de curs SEO in cadrul caruia vei invata totul despre acest domeniu aflat in permanenta evolutie si schimbare.Cea mai simpla modalitate de a vizualiza beneficiile si ROI-ul urias pe care ti-l aduce acest curs SEO este urmatoarea. Sa presupunem ca detii un magazin online care vinde produse scumpe, cu o valoare de peste 500 de euro, spre exemplu smart TV-uri sau laptop-uri.Daca, in urma implementarii unei strategii de SEO invatate la Jedi SEO School, vinzi un singur produs, deja esti pe profit, iar ROI-ul tau are o valoarea pozitiva!