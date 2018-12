E-Advertising - o agentie SEO care explica ce este auditul SEO si cum poate sa ajute in procesul de optimizare

Identificarea lipsurilor site-ului analizat;

Cuantificarea resurselor ce trebuie alocate pentru obtinerea rezultatelor dorite;

Gasirea strategiilor potrivite pentru a depasi competitorii;

Identificarea tacticilor prin care poate fi marita vizibilitatea si numarul de conversii.

Ce presupune un audit SEO?

Continutul site-ului - informatiile prezentate trebuie sa fie unice; cuvintele cheie reprezentative trebuie sa fie prezente, insa nu intr-un mod prea aglomerat.

Accesibilitate - cu privire la acest aspect se realizeaza o analiza complexa, care determina daca site-ul este sau nu usor accesibil utilizatorilor. Se verifica aici aspecte precum existenta elementului responsive in site, prezenta link-urilor intrerupte, configurarea corespunzatoare a paginilor de eroare 404, structura link-urilor interne, existenta fisierelor robots.txt si sitemap.xml in cadrul site-ului si multe altele.

Analiza factorilor on-page este de asemenea importanta la un audit SEO. Elementele de tip meta - titluri si descrieri, tag-urile H1, H2, H3, etc., cuvintele cheie, textele alternative (ALT text) plasate la imaginile din cadrul site-ului, URL-uri Google friendly si numeroase alte aspecte sunt verificate aici, pentru a identifica orice potentiale lipsuri care, odata corectate, vor aduce beneficii site-ului.

Istoricul site-ului si analiza backlink-urilor - profilul acestora poate face diferenta intre un site considerat relevant de Google si unul care nu ofera utilizatorilor ceea ce cauta.

Analiza competitorilor - printr-o verificare amanuntita a plusurilor si minusurilor concurentei, pot fi descoperite noi oportunitati de promovare a business-ului.

Pe cat de numeroase pot fi intrebarile, pe atat de complexe pot fi si raspunsurile la fiecare dintre ele. Situatia pare insa mult mai bine clarificata - in urma explicatiilor urmatoare, oferite de expertii de la E-Advertising , orice antreprenor poate sa obtina lamuririle necesare.Toate problemele sesizate anterior au - se pare - o singura rezolvare: un audit SEO realizat "ca la carte", in cadrul caruia vor fi identificate aspecte diverse ce vor ajuta la:Probabil ca multi se intreaba ce presupune un audit SEO si de ce nu ar fi mai indicata alegerea directa a unei companii care ofera servicii de optimizare pentru motoarele de cautare.O asemenea decizie poate fi regretata ulterior, intrucat exista numeroase aspecte ce trebuie avute in vedere si pe care nu orice agentie SEO le are in vedere, cel putin nu din randul celor care se respecta si care isi respecta la randul lor clientii, dupa cum mentioneaza cei de la E-Advertising.Un audit SEO este practic o radiografie extrem de detaliata a unui website, care poate sa identifice toate lipsurile acestuia. Ulterior, specialistii SEO ofera recomandarile si strategiile ce trebuie aplicate pentru imbunatatirea rezultatelor site-ului cu privire la pozitionari, conversii sau oricare alte obiective urmarite. Iata doar cateva dintre aspectele analizate la un audit SEO:Aceasta este doar o mica parte, un scurt rezumat al analizei complexe pe care o implica un audit SEO realizat de profesionisti. Importanta unui asemenea audit nu poate fi insa contestata si poate fi chiar un criteriu de determinare a agentiei SEO potrivite, cu care poate fi inceputa o colaborare.Spus pe scurt, auditul SEO este practic "piatra de temelie" care sta la baza oricarui proces de optimizare. Cu ajutorul acestuia orice antreprenor poate vedea pozitia pe care se situeaza in motoarele de cautare, dar si cum poate sa o imbunatateasca prin strategii bine gandite ce tin cont de toti factorii implicati.Daca v-ati convins de importanta auditului SEO, dar si de necesitatea alegerii unei agentii SEO care poate sa ofere unul cat mai complex, puteti contacta oricand expertii de la E-Advertising pentru informatii suplimentare, utilizand datele de contact oferite pe site-ul oficial www.e-advertising.co.