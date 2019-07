iAgency: Locul 1 in Google "captureaza" 25% din potentialii cumparatori, ultima pozitie din prima pagina doar 3%

Media bugetelor din Romania este la jumatate din cat ar trebui sa fie

Nimeni nu face SEO pentru paginile 2 si 3 din Google, pentru ca nu aduc rezultate

Potrivit specialistilor iAgency , diferenta intre locul 1 si locul 9 in prima pagina de Google este una uriasa in ceea ce priveste traficul. Trebuie tinut cont ca anunturile sponsorizate sunt principalul competitor pentru primele pozitii, Google oferind prioritate acestora."Cu noile schimbari de afisare, Google si-a asigurat un volum de trafic majoritar prin anunturile sponsorizate. Astfel, sunt multe domenii de activitate care, chiar daca ocupa pozitia 1, capteaza circa 20-25% din volumul de cautari. Cei care ocupa pozitia 9 atrag sub 3% din trafic.De aceea, daca nu esti in prima pagina nu prea existi. Daca nu esti in top 3, nu prea faci bani. Sigur, exista si exceptii de site-uri si domenii de activitate, unde oamenii fac un research mai serios in procesul de achizitie. Insa nu vorbim de exceptii.Acesta este doar unul dintre motivele pentru care la iAgency lucram pentru locul 1. Ne place sa comunicam despre 'Magia locului 1 in Google'. Pana la urma, calculele se fac la CPA (Cost Per Acquisition) . Orice business care se respecta trebuie sa aiba vizibilitate pe cat mai multe canale de marketing online. SEO este unul de prestanta, orgoliu si, mai mult, s-a dovedit ca are cel mai mic CPA, statistic vorbind. Acesta este si motivul pentru care cererea in SEO este foarte mare si in continua crestere", declaraIn ceea ce priveste bugetele alocate, media pentru piata locala este una scazuta, fiind influentata de prezenta pe piata a unor competitori care cer sume mici, fara sa livreze rezultate."Cred ca media pietei este in acest moment in jurul sumei de 500 - 700 de euro/luna. Cred ca un buget normal, minim, ar trebui sa fie comparat cu un salariu pe care-l platesti unui angajat bun, cu taxele aferente pentru stat. Cred ca platim macar 1.000 de euro/luna pentru un angajat bun. Vorbesc aici de un buget minim, nu optim. Tinand cont ca o agentie SEO din piata internationala solicita bugete de peste 2.500 de euro/luna, activitatile fiind aceleasi, cred ca un buget mediu la noi ar trebui sa fie 1.500 de euro/luna, macar dublu fata de cat este in prezent.Media scazuta a pietei nu este o consecinta a faptului ca nu este disponibilitate pentru investitii in SEO. Media este influentata de catre cei care vand serviciile pe 200-300 de euro, fara sa genereze rezultate clientilor", explica Ovidiu Joita.O vizibilitatea buna in Google, asigurata de o pozitionare organica poate aduce rezultate semnificative, chiar si atunci cand ne raportam la campaniile din Google Ads si Facebook Ads."Daca ai un business 'normal' si crezi intr-o crestere sanatoasa, bazata pe principii sanatoase, atunci nu trebuie sa neglijezi vizibilitatea ta in Google Organic (listarea naturala Google) . Companiile care nu se concentreaza foarte mult pe o strategie care sa implice zeci de mii de euro in Google Ads ajung si la 70% vanzari din Google Organic, adica printr-un SEO bine facut. In acelasi timp, sunt companii care investesc peste 20.000 de euro in Google Ads, plus cateva mii de euro in Facebook Ads, iar Google Organic tot poate ajunge sa genereze 30-40% din vanzari. De aceea, companiile se lupta pentru a avea o vizibilitate cat mai mare in motoarele de cautare.In continuare este o 'batalie' pentru pozitiile in Google. Mie imi place sa-i spun o 'cursa de alergare', pentru ca, daca te opresti, esti depasit, insa, fara sa ai ochii vineti, poate doar buzunarele mai usoare. De aceea, nimeni nu face SEO pentru pagina 2 sau 3, pentru ca nu genereaza rezultate", subliniaza Ovidiu Joita.Potrivit datelor iAgency, domeniile care investesc cei mai multi bani in SEO sunt si cele care fac mai multi bani in online, precum electro-IT-ul, fashion, turism, cosmetice, auto.este o agentie SEO, marketing online si PPC, cu o experienta de 11 ani pe piata online din Romania. Compania ofera servicii de Optimizare SEO, Web Design, Campanii Adwords si PPC (Pay-Per-Click), Social Media Marketing, Search Engine Marketing si Copywriting.Incepand cu luna februarie a acestui an, iAgency a inaugurat prima scoala de SEO din Romania, Jedi SEO School, dedicata celor care doresc sa stapaneasca tehnicile SEO si de marketing online, pentru a putea ridica site-uri in topul Google in cele mai dificile domenii concurentiale.Mai multe detalii pe www.iagency.ro si www.jediseoschool.ro