JediSEO School anunta noi cursuri din iunie, cu tehnici SEO adaptate noului algoritm Google

Cursurile primei promotii JediSEO School au demarat la inceputul lunii februarie, iar la finele lunii martie cursantii si-au primit diplomele. Prima editie a cursurilor JediSEO School a pus la dispozitie 12 locuri, dar au fost acceptati 13 cursanti din totalul celor care s-au inscris.La cea de-a doua editie s-a decis pastrarea numarului de 12 locuri, prin urmare cei care sunt interesati de cursuri sunt invitati sa se inscrie rapid pentru a beneficia de cursurile care vor incepe pe 3 iunie.Cursantii din a doua promotie vor avea sansa sa invete noile tehnici privind optimizarea pentru motorul de cautare de la Google, care a introdus un nou sistem de pozitionare in rezultatele cautarilor si care au adus un impact major in topul celor mai vizibile site-uri si branduri.La fel ca la prima editie, cursurile vor fi coordonate de Ovidiu Joita, fondator JediSEO School si al agentiei de marketing online iAgency, care are o experienta de peste 15 ani in industria de marketing online.In plus, cursantii vor avea parte si de prezentari speciale din partea unora dintre cei mai importanti specialisti din domeniul marketingului online din Romania.Prima promotie a putut invata cateva din secretele acestui domeniu de la Liviu Taloi, Ionut Munteanu, Horia Neagu, Eugen Potlog si, nu in ultimul rand, Razvan Gavrilas, proprietarul celui mai puternic instrument de SEO din Romania, CognitiveSEO, partenerul principal al JediSEO School."Astept cu nerabdare sa cunosc cursantii editiei din iunie. Ii voi cunoaste pe 3 iunie, prima zi de curs. Prima editie a venit cu surpriza de a avea printre cursanti foarte multi antreprenori care au dorit sa invete SEO pentru propriile afaceri. Incepand cu a doua promotie ma astept sa vad mai multi tineri cu care sa crestem baza de specialisti SEO. Va trece mult timp pana cand va fi acoperit deficitul de specialisti din Romania, dar exista potential.Totodata, ne bucuram sa vedem ca la cursurile noastre vin si oameni care au deja experienta in marketing, ceea ce ne arata ca JediSEO School este un loc din care pot invata si oameni experimentati. Avem printre cei inscrisi, deja, la a doua editie, un director de marketing de la un brand important din Romania si acest lucru ma bucura. Este foarte important, deoarece industria a inteles ca marketingul migreaza foarte puternic spre zona de online si ca este nevoie ca oamenii cu experienta in marketingul clasic sa invete si secretele din online", declara Ovidiu Joita.Cursurile vor incepe pe 3 iunie, asa ca iAgency le recomanda celor interesati sa se inscrie cat mai repede pentru a participa la primul curs al celei de-a doua editii.In primele doua zile de curs vor fi prezentate infrastructura Google, modulele de curs si cum a evoluat optimizarea pentru motoarele de cautare, ce este nou si relevant in prezent, iar in zilele urmatoare vor fi asimilate informatii pretioase despre Optimizare On-Page, linkbuilding, valoarea brandului in online si asa mai departe."Cursantii vor invata care sunt actiunile necesare pentru ca un site sa ajunga in pozitii de top in Google, cel mai important motor de cautare in Romania. De la mine au tot suportul. Vreau sa transmit mai departe cunostintele si experienta mea acumulata in ultimii 15 ani. Imi doresc ca aceasta piata de SEO sa creasca si la noi, imi doresc ca 'lupta' concurentiala sa se dea prin strategii de comunicare si branding si nu prin cunostinte de baza, cum se intampla acum", subliniaza fondatorul JediSEO School.1) Optimizare On-Page - Clasic SEO2) Comunicare Off-Page si linkbuilding - Clasic SEO3) Indicatorii de User Experience - New SEO Marketing4) Valoarea brandului in online - brand awareness - New SEO MarketingCei care doresc sa fie la curent cu activitatile JediSEO School pot accesa urmatoarele link-uri: www.jediseoschool.ro si https://www.facebook.com/JediSEOSchool.ro