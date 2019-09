JediSEO School anunta prima bursa gratuita pentru cei care vor sa cunoasca secretele motoarelor de cautare

JediSEO School este prima scoala de SEO din tara, organizata de Ovidiu Joita, fondatorul iAgency, una din cele mai importante agentii de marketing online si SEO din Romania. JediSEO School a pornit drept concept in 2017 si a fost gandita ca o scoala pentru toti cei interesati sa stapaneasca motoarele de cautare care organizeaza miliarde de informatii in fiecare minut.In martie 2019, JediSEO School a avut prima promotie de specialisti SEO, astfel pregatind viitori specialisti la un nivel avansat, gata sa raspunda tuturor provocarilor digitale.Bursa JediSEO School este acordata pentru cursul care debuteaza pe 1 octombrie. Inscrierea in competitia pentru obtinerea bursei e cat se poate de simpla: cei interesati trebuie sa trimita un mail la office@iagency.ro cu o scrisoare de intentie in care sa justifice de ce doresc sa se specializeze in SEO si CV actualizat.In alegerea castigatorului sunt folosite doua criterii: dorinta de participare si potentialul de a invata cat mai multe. Astfel, e important ca in scrisoarea de intentie sa explice cat mai bine motivele pentru care se inscrie in aceasta cursa.Cursurile dureaza doua luni si sunt structurate pe patru directii sau teme fundamentale pentru optimizarea SEO:1) Optimizare On-Page2) Comunicare Off-Page si linkbuilding3) Indicatorii de User Experience4) Valoarea brandului in online - brand awarenessCei care doresc sa se tina la curent cu activitatile JediSEO School pot accesa urmatoarele link-uri: www.jediseoschool.ro si https://www.facebook.com/JediSEOSchool.ro iAgency.ro este o agentie SEO, marketing online si PPC, cu o experienta de 11 ani pe piata online din Romania. Compania ofera servicii de Optimizare SEO, Web Design, Campanii Adwords si PPC (Pay-Per-Click), Social Media Marketing, Search Engine Marketing si Copywriting. Mai multe detalii pe www.iagency.ro.