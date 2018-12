Drumul de la scepticismul clientilor, la 1 miliard de email-uri pe an, in 15 ani de White Image

Clientii sunt de doua feluri: cei care vor o bagheta magica si cei care stiu ca rezultatele vin in timp

Afaceri de 600.000 de euro in 2018 si 1 miliard de email-uri trimise

Compania a trecut prin toate etapele de dezvoltare a unei piete care a pornit de la banale newslettere, la campanii de marketing extrem complexe - de la simple email-uri, la adevarate generatoare de vanzari.Activitatea companiei a inceput in 2003, cand email marketing-ul era un concept necunoscut in Romania, iar la nivel global inca facea primii pasi. Acest an a fost crucial, pentru ca apareau si primele reglementari din domeniu, "Can Spam Law" in SUA si "Privacy and Electronic Communications Regulations" in Uniunea Europeana.Piata din Romania a fost cu un pas in urma, dar dezvoltarea tehnologiilor si a infrastructurii de internet moderne au condus la recuperarea rapida a decalajului fata de pietele occidentale."Piata a evoluat de la 'De ce sa trimit emailuri cu voi, pentru ca am si eu Outlook?!', la situatia de azi in care nu cred ca exista companie care sa nu fi avut campanii de email marketing. Clientii din ecommerce aveau email marketing-ul probabil la alte canale de conversie, azi foarte multi marketeri au email marketingul drept canalul situat pe locul 2 sau 3 ca volum al vanzarilor generate, dar cu cel mai bun raport cost-conversie", explicaPotrivit acestuia, daca in primii trei ani de activitate, majoritatea actiunilor insemnau trimiterea de campanii nesegmentate si mesaje cu "Draga, Ionel", in 2018, email marketing-ul este un instrument mult mai complex, respectiv si mai multe date integrate in sistem (comportamente web, achizitii, date din CRM) sau algoritmi pentru recomandari personalizate de produse.Totodata, se acorda o mare atentie gestiunii integrate a comunicarii (email, web, mobile, SMS), in timp ce comportamentul de consum este mult mai complex."Azi, cand spui email marketing, vorbesti despre integrarea comunicarii in ciclul de viata al clientului, vorbesti de hyper-personalizari, vorbesti de automatizari/triggere, despre integrarea content marketing-ului in ciclul de viata al clientului, de machine learning in automatizarile de marketing, de data gathering si big data", declara Andrei Georgescu.In primii trei ani de activitate, principala problema in aceasta piata nu a fost reprezentata de tehnologii sau de maximum ce putea oferi email marketing-ul, ci de deschiderea clientilor catre acest serviciu nou."Problema de a convinge un client ca are nevoie de email marketing a fost foarte presanta la inceput, cand clientii nu intelegeau valoarea serviciului, cum functioneaza, de ce ar avea nevoie de email marketing. Apoi discutiile nu erau despre nevoia de email marketing, ci despre tipuri de solutii, costuri, consultanta etc. Din momentul in care email marketing-ul a fost acceptat de piata ca fiind cel mai eficient canal de comunicare, discutiile se concentrau in jurul elementelor de strategie sau cost. Este foarte important de mentionat ca majoritatea clientilor au provenit din recomandari", subliniaza Andrei Georgescu.Cofondatorul White Image vede piata impartita in doua tabere. Prima este formata din cei care considera ca succesul pe acest canal de comunicare se bazeaza pe anumite functionalitati ale platformei/tehnologiei folosite si sunt intr-un permanent test al acestei tehnologii sperand sa gaseasca solutia magica.Cea de a doua tabara este formata din cei care au inteles ca succesul acestui canal de comunicare este conditionat de o strategie pe termen lung si de investitii in know-how si intr-un plan care vizeaza in special colectarea de date si interpretarea lor."Strategia de email marketing este foarte asemanatoare cu pregatirea unui maraton de alergare. Nu poti sa speri ca il termini in picioare, daca nu ai un minim de antrenament, iar daca vrei rezultate, trebuie sa ai un plan de antrenament foarte bine pus la punct pe care sa-l si urmezi", puncteaza cofondatorul White Image.Potrivit acestuia, in zona de ecommerce lucrurile au evoluat ceva mai incet, in sensul ca asteptarile sunt in majoritatea cazului pe termen scurt, asteptari care nu au fost perfect aliniate cu ceea ce inseamna email marketing - unde constructia bazei de date calitative este un proces de durata si constant.Intrucat White Image ofera servicii complete de email marketing, volumul total de email-uri trimise pentru clienti vor ajunge anul acesta la un miliard."Nu volumul de email-uri trimise este principalul nostru obiectiv. Suntem o agentie full-service care foloseste tehnologia pentru a executa campanii complexe si a optimiza rezultatele clientilor. Nu am fi putut trimite atatea email-uri fara serviciile de consultanta din spate. Pentru 2018, anticipam o cifra de afaceri de aproape 600.000 de euro, intrucat anul acesta a fost oarecum influentat de introducerea legislatiei GDPR. Au fost doua luni foarte intense inainte de GDPR si doua luni mai linistite, de reasezare a strategiei dupa implementarea noilor reglementari", declara Andrei Georgescu.In ceea ce priveste obiectivele pentru anul viitor, compania si-a propus cresterea cifrei de afaceri si introducerea de noi servicii."Pentru 2019 ne asteptam la o crestere de 5-10% a cifrei de afaceri si lansarea unor noi servicii care sa clarifice mai mult zona de date comportamentale din web site. De mai bine de 4 ani avem integrata zona de analiza a comportamentelor din web site. Anul urmator vrem sa facem aceste date mult mai actionabile", anunta cofondatorul White Image. White Image a fost infiintata in 2003 si a fost prima agentie de email marketing din Romania.In 2006, la doar trei ani de la infiintare White Image devine prima companie din Europa de Est certificata pentru bune practici in email marketing.In 2008, compania castiga primul premiu international: Marketing Sherpa Email Award, cel mai important eveniment de email marketing din lume, ce s-a desfasurat in SUA; prima medalie de aur: Gold Consumer la categoria Best Postcard-Style Campaign pentru campania Renault SIAB.In 2009, primeste a doua medalie de aur pentru acelasi client Renault, dar printr-o campanie mut mai complexa, integrata cu comunicari in etape diferite: Best Limited Series Email Newsletter for Marketing Purposes pentru campania "Caravana Renault Koleos".In 2013, White Image castiga un nou premiu: Silver in categoria Best Email List Growth Strategy pentru Noriel. In acelasi an, obtinea Locurile 1, 2 si 3 la categoria Best Newsletter Design - eTravel Awards.In 2014 castiga trei mentiuni de onoare la MarketingSherpa's Email Marketing Awards, impreuna cu clientii Porsche Inter Auto, Altex si Renault.