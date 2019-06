Rata de adoptare a serviciilor FinTech a crescut la 64% la nivel global

Acestea sunt urmate indeaproape de Rusia si Africa de Sud, ambele cu o rata de adoptare de 82%. Dintre pietele dezvoltate, Tarile de Jos (73%), Regatul Unit (71%) si Irlanda (71%) au cele mai mari rate de adoptare, reflectate, in parte, de dezvoltarea platformelor de tip "open banking" in Europa. A treia editie a raportului se bazeaza pe un studiu online derulat in randul a peste 27.000 de consumatori activi in mediul digital din 27 de piete. Anul acesta, studiul a inclus si 1.000 de intreprinderi mici si mijlocii (IMM) care utilizeaza servicii FinTech, provenind din China, SUA, Regatul Unit, Africa de Sud si Mexic."Industria FinTech a crescut si s-a maturizat. Rata de adoptare creste mai repede decat s-a anticipat. Unul dintre motivele de crestere puternica este faptul ca firmele de servicii financiare traditionale s-au angajat in competitie la scara larga", spune Gary Hwa, presedinte executiv EY Global Financial Services Markets si coordonator EY Asia-Pacific Financial Services.Transferurile de bani si serviciile de plata amplifica familiarizarea cu serviciile FinTechLa nivel global, in medie, 89% dintre consumatori au cunostinta despre existenta in magazinele de aplicatii a platformelor de plata pentru telefoane mobile si 82% stiu despre sistemele de plata intre utilizatori si despre transferurile de bani nebancare. Disponibilitatea acestor servicii FinTech este si mai mare atat in India, cat si in China, unde 99,5% dintre consumatori stiu de existenta sistemelor de transfer de bani si de plati cu telefonul mobil.Prioritatile clientilor se schimbaPotrivit raportului EY Global FinTech Adoption Index 2019, asteptarile consumatorilor au evoluat si au condus la schimbari radicale si inovatii in industria serviciilor financiare. Bancile, asiguratorii si furnizorii de servicii de administrare a averii (wealth management) traditionali aduc modificari revolutionare propriilor oferte, propunand servicii accesibile digital si inovatoare tehnologic.Conform constatarilor raportului, in alegerea unui serviciu FinTech, 27% dintre clienti considera "pretul" drept cel mai important, in timp ce 20% aleg "usurinta deschiderii unui cont".Pe piete precum Chile, Franta si Japonia, lipsa "increderii" este singurul factor care ii determina pe clienti sa nu aleaga serviciile unui jucator FinTech si sa mearga tot spre institutiile financiare traditionale.IMM-urile - un segment distinct de clienti, in crestere rapidaIMM-urile care au adoptat aceste servicii au influentat semnificativ evolutia pietei FinTech si au jucat un rol major in popularizarea acesteia. Cea mai mare rata de adoptare se inregistreaza in China, de 61%, urmata de SUA, 23%."Multe dintre solutiile Fintech adresate IMM-urilor activeaza astazi intr-un ecosistem mai complex decat acum 2-3 ani, cu solutii care mimeaza paradigma 'open banking'. Clientii asteapta, spre exemplu, nu doar servicii de creditare, dar si suport in gestionarea zilnica a operatiunilor de tipul 'managed services'", arata Cristian Carstoiu, Partener, Departamentul de Asistenta in Afaceri, EY Romania.Avand in vedere ca se preconizeaza ca actualii clienti vor continua sa utilizeze serviciile FinTech si ca mai multe companii se vor adauga pe lista celor care folosesc aceste servicii, rata de adoptare globala ar putea creste foarte rapid de la o medie de 25% la 64%."Companiile FinTech, care nu mai sunt doar niste promotori ai inovatiilor, au devenit concurenti sofisticati, cu o sfera de influenta globala tot mai mare. Interactiunile intre acesti noi jucatori si companiile traditionale si cele din afara industriei serviciilor financiare dau nastere unor ecosisteme FinTech care inlocuiesc clasicele parteneriate bilaterale", a declarat Gary Hwa, presedinte executiv EY Global Financial Services Markets si coordonator EY Asia-Pacific Financial Services.