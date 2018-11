1 din 2 romani scoate din priza toate aparatele electrice cand pleaca de acasa

Conform cercetarii, cand vine vorba despre pregatirea pentru un potential dezastru, mai putin de jumatate dintre romani au in casa o trusa de urgenta in caz de cutremur, in care sa fie incluse cateva elemente esentiale (precum o lanterna, un fluier, cateva provizii, o patura etc.) . De asemenea, aproape 8 din 10 romani nu au stabilit un loc de intalnire cu familia, in cazul unui dezastru.Intrebati daca au atarnate, deasupra patului, tablouri, fotografii inramate sau oglinzi, desi acest lucru nu este recomandat, circa un sfert dintre cei intervievati (25%) au raspuns afirmativ.In ceea ce priveste masurile speciale de preventie si/sau combatere a unui incendiu, peste 60% dintre respondenti au raspuns negativ si doar 12% au declarat ca au in casa atat detectoare de fum, cat si stingator de incendiu, in timp ce aproape 15% au doar detectoare de fum, iar 12% au doar stingator de incendiu.Rezultatele studiului citat dezvaluie o alta problema referitoare la utilizarea mijloacelor de incalzire sau a instalatiilor electrice improvizate. Astfel, in acest caz, unu din zece romani (9,82%) afirma ca foloseste, in prezent, astfel de improvizatii.Totodata, peste jumatate dintre participantii la sondaj (52%) au declarat ca scot din priza toate aparatele electrice atunci cand pleaca de acasa pentru o perioada mai lunga de timp, in timp ce 36% doar o parte dintre acestea. De asemenea, 3 din 4 romani (75,6%) declara ca verifica instalatiile de utilizare a gazelor si opresc gazele atunci cand pleaca de acasa pentru mai mult timp.Potrivit sursei citate, 8 din 10 romani nu au instalate sisteme de alarma sau sisteme video pentru protectia casei lor, in timp ce, daca aproape 70% dintre respondenti au declarat ca inchid complet toate geamurile atunci cand pleaca de acasa, peste 28% dintre acestia lasa geamuri deschise rabatat.Nu in ultimul rand, aproape 3 din 10 participanti la sondaj (28,84%) au sustinut ca li s-a intamplat sa plece de acasa si sa uite usa de la intrare descuiata si/sau geamurile deschise larg.Aproximativ 25% dintre persoanele intervievate au admis ca au ...citeste mai departe despre " 1 din 2 romani scoate din priza toate aparatele electrice cand pleaca de acasa " pe Ziare.com