10 smartphone-uri lansate in ultimul deceniu care au pavat drumul catre viitor

Mashable a ales 10 telefoane care au pavat drumul catre viitor. Samsung Galaxy NoteCand a fost lansat, Galaxy Note parea un gigant fata de restul dispozitivelor de pe piata. Asta pentru ca avea un ecran de 5,3 inchi, intr-o vreme in care majoritatea telefoanelor aveau un display cu diagonala de 4 inchi. Dar trecerea timpului ne-a aratat ca cei de la Samsung au avut dreptate si au anticipat dorinta utilizatorilor de a se bucura de continut pe ecrane mai mari. Astfel, in 2019, foarte rar mai gasesti un smartphone cu un ecran mai mic de 5,5 inchi.Vivo NEXDesi nu este la fel de cunoscut ca alte smartphone-uri din aceasta lista, NEX isi merita locul. Asta pentru ca a reusit sa implementeze cu succes niste elemente de design inaintea jucatorilor mai mari din industrie. Lansat in 2018, acesta are un ecran full view, neintrerupt de spatii inutile.In plus, senzorul de amprenta este integrat in display, rezultand astfel un telefon excelent pentru vizualizare de continut.De asemenea, Vivo a demonstrat ca si chinezii pot face telefoane inovatoare, astfel ca acest atribut nu mai este doar al americanilor si sud-coreenilor.iPhone 4 Apple a declansat frenezia odata cu lansarea iPhone 4, care la acea vreme avea un design unic. In plus, a fost pentru prima data cand un producator folosea sticla si aluminiul pentru realizarea unui smartphone (combinatia de materiale este des intalnita in vremurile noastre).O alta premiera a fost folosirea pentru prima data a unui procesor produs de Apple: A4. Acum parca nu ne-am putea imagina un iPhone cu un alt fel de procesor. Google Pixel 2Google a ridicat stacheta cand vine vorba de fotografiile realizate cu ajutorul unui smartphone. In loc sa faca ce fac altii si sa investeasca foarte mult in partea hardware, compania a preferat sa imbunatateasca semnificativ partea software.Astfel, gratie tehnologiilor folosite, fotografiile au o calitate ridicata. In plus, Google a dotat telefonul cu un procesor separat pentru poze si a oferit mult spatiu de dezvoltare algoritmilor de machine learning. Astfel, doua generatii mai incolo, Pixel a devenit telefonul cu cea mai buna camera foto.Samsung Galaxy FoldA durat sase ani pana a vazut lumina zilei, dar ideea indrazneata a unui telefon pliabil a devenit realitate. Nu, Galaxy Fold nu a fost primul care a reusit acest lucru (FlexPa ...citeste mai departe despre " 10 smartphone-uri lansate in ultimul deceniu care au pavat drumul catre viitor " pe Ziare.com