7 din 10 IMM-uri n-au implementat GDPR. Statul nu-i ajuta deloc pe oamenii de afaceri, care trebuie sa cheltuie 600 de milioane de euro

In aceste conditii, intrarea in vigoare a regulamentului de pe 25 mai i-a prins nepregatiti pe cei mai multi dintre intreprinzatorii cu afaceri mici si mijlocii. Ce se mai poate face de acum incolo? Tot oamenii de afaceri vin cu idei si solutii.In urma unui sondaj, Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIPMM) a constatat ca cei mai multi dintre intreprinzatori stiu ce inseamna GDPR, dar ca putini au avut posibilitatea de a se pregati asa cum trebuie pentru a-l implementa."Atunci cand i-am intrebat, nu mai putin de 8 din 10 intreprinzatori au raspuns ca aveau informatii privind GDPR. 7 din 10 intreprinzatori au raspuns, insa, ca nu au luat inca masuri de implementare sau ca abia de acum urmeaza sa o faca. Numai 3 din 10 intreprinzatori au spus ca au luat masuri si ca sunt in proces de conformare la GDPR.In schimb, 5 din 10 intreprinzatori au constatat ca au nevoie de responsabil cu protectia datelor, adica de data protection officer (DPO), dar 4 din 10 nu au gasit, inca, unul potrivit. Totusi, cei mai multi - adica 7 din 10 - au decis sa delege un angajat din organigrama firmei si numai 3 din 10 vor externaliza serviciul acesta", a precizat Florin Jianu, presedintele CNIPMM.Statul nu i-a ajutat delocSursa citata a mai spus ca cei mai multi dintre intreprinzatori au intampinat probleme in implementarea GDPR, inclusiv din cauza ca statul nu i-a ajutat deloc sa afle cum sa procedeze."Circa 86% au inregistrat probleme. Printre cele mai mari se numara nu doar cresterea cheltuielilor si timpul scurt de implementare, ci si lipsa unor proceduri standard pe care sa le urmeze si a unor campanii de informare, care sa-i ajute sa se conformeze la noile exigente.Nu mai putin de 94,7% dintre intreprinzatori au declarat ca autoritatile publice competente nu au luat masuri corespunzatoare implementarii regulamentului in Romania. In plus, doar 12% dintre oamenii de afaceri s-au documentat din surse oficiale despre GDPR, in vreme ce 30% au aflat despre regulament si cerintele sale din mass-media", a declarat Florin Jianu.Romania are, insa, inca din 2005, o institutie responsabila cu asigurarea normelor legate de protectia datelor