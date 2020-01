7 functii utile ale Gmail pe care (probabil ca) nu le-ai folosit niciodata

Dar adevarul este ca nu toata lumea stie de ce e cu adevarat capabil Gmail. Iar unele butoane nu au fost apasate niciodata, desi sunt chiar sub nasul nostru.Astfel, am facut o lista cu functii utile, dar mai putin cunoscute, ale serviciului de email de la Google. Poate va vor fi candva de ajutor.Programeaza trimiterea unui emailPana sa descopar aceasta functie a Gmail-ului, daca nu voiam sa trimit imediat un email, il scriam si il pastram in Drafts pana la data (sau ora) la care voiam sa ajunga la destinatar. Evident, eram nevoit sa imi pun reminder pe telefon, ca sa nu uit de el.Dar Gmail m-a scapat de aceasta bataie de cap odata cu introducerea optiunii de programare a unui email. Aceasta poate fi accesata apasand pe sageata de langa butonul de send, iar din fereastra care apare pe ecran poti alege data si ora la care mesajul sa fie trimis.Email-uri care se autodistrugContinutul care se autodistruge a devenit popular in ultima vreme, fie ca vorbim de Snap, Instagram Stories, Facebook Stories, Telegram sau WhatsApp. Dar nu multa lume stie ca si Gmail se afla de aceasta parte a baricadei.Astfel, poti activa "confidential mode" din meniul care iti apare in partea de jos atunci cand compui un email apasand pe pictograma sub forma unul lacatel cu ceas.Interesant este ca, odata ce ai activat modul confidential, destinatarul nu poate printa, copia, descarca sau trimite altei persoane mesajul. Mai mult, poti seta data de la care respectivul email sa dispara din casuta acestuia si poti cripta mesajul astfel incat sa poata fi deschis doar cu ajutorul unui cod trimis prin SMS.GhionturiFunctia Nudges te ajuta sa nu treci cu vederea mailuri importante. Aceasta poate fi activata din meniul Settings - General - Nudges si iti readuce in atentie mesaje mai vechi la care ai uitat sa raspunzi, dar iti si sugereaza sa le scrii inapoi oamenilor care te-au intrebat sau te-au rugat ceva.Cum gasesti emailuri in functie de dataDaca vrei sa gasesti mesaje mai vechi, poti scrie in bara de search, pe langa adresa de email a destinatarului, si sintagma "before:X/X/XXX" sau "after:X/X/XXXX", inlocuind X-urile cu data in functie de care vrei sa se faca selectia.Cum golesti spatiul din GmailDe obicei, Gmail ofera unui ...citeste mai departe despre " 7 functii utile ale Gmail pe care (probabil ca) nu le-ai folosit niciodata " pe Ziare.com