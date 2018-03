Aceasta are dimensiuni destul de mari si poate fi utila in misiuni de salvare, poata sa stinga incendii si poate curata turbinele eoliene.Drona a fost construita de compania Aerones. Aceasta ar putea fi folosita pentru anumite sarcini dificile pentru oameni, care le pun vietile in pericol.Drona poate sa faca fata acestor pericole, deoarece este dotata cu 28 de motoare, 16 baterii si se incarca rapid.Poate zbura ore intregi, pentru ca este legata de sol cu cateva cabluri care furnizeaza apa si electricitate.Vezi toate detaliile despre drona facuta de letoni ca sa salveze oameni ...citeste mai departe despre " A fost inventata drona care va salva milioane de vieti " pe Ziare.com