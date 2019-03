Problemele au aparut "ca urmare a sectionarii multiple in reteaua de fibra optica", a anuntat Orange Romania pe Facebook "Salut. Momentan, o parte dintre clientii nostri intampina dificultati in accesarea serviciilor de voce si date, precum si a aplicatiilor Orange. Aceasta situatie se manifesta ca urmare a sectionarii multiple in reteaua de fibra optica.Colegii nostri din departamentul Tehnic lucreaza deja la remedierea problemei. Ne cerem scuze pentru neplaceri si iti multumim pentru intelegere. Revenim imediat ce avem noutati", este mesajul transmis de Orange Romania.Pe langa Capitala, au mai fost raportate de utilizatori probleme si la Suceava, Arad, Oradea, Tulcea, Timisoara sau Iasi.A.G. ...citeste mai departe despre " A picat reteaua Orange prin toata tara. Compania spune ca au fost taiate niste cabluri " pe Ziare.com