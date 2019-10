A renuntat la facultate si a devenit cel mai tanar fondator al unei companii de 1 miliard de dolari din Europa

Markus Villig stia ca vrea sa infiinteze o companie in domeniul tehnologiei de la 12 ani. Sapte ani mai tarziu renunta la facultate, dupa doar un semestru petrecut la Universitatea din Tartu, Estonia, pentru a se dedica in intregime aplicatiei sale de ride-hailing, Taxify, care devenea din ce in ce mai populara, scrie CNBC.Astazi, la 25 de ani, Villig este cel mai tanar fondator al unei companii de 1 miliard de dolari in Europa, potrivit datelor hub-ului estonian de coworking Lift99.Taxify, care intre timp a devenit Bolt, este cea mai mare platforma europeana de transport la cerere.Cu un buget de 5.000 de euro, bani imprumutati de la familia sa, si inspirat de Skype, un alt produs estonian, Villig a creat un prototip al aplicatiei sale imediat dupa absolvirea liceului."Mi-am dat seama ca tehnologia este una dintre acele industrii in care poti avea un mare avantaj ca urmare a faptului ca poti realiza lucruri mari cu echipe foarte mici", spune estonianul pentru CNBC.Chiar si dupa ce aplicatia a inceput sa-si arate potentialul, Villig a ramas cumpatat, evitand "sa angajeze o multime de oameni sau sa lanseze campanii costisitoare de marketing".La inceput, coopta soferi de taxi direct de pe strada."In cele din urma, totul se reduce la a fi extrem de orientat spre client si la a fi chibzuit", spune Villig.Potrivit CNBC, soferii Bolt castiga cu peste 10% fata de cei ai altor platforme similare, in conditiile in care compania retine un comision de 15% pe cursa, in comparatie cu 25% in cazul rivalului Uber.Intre timp, Bolt s-a extins si in domeniul scuterelor electrice si al livrarilor de mancare, iar Villig spune ca acesta este doar inceputul. De altfel, schimbarea numelui a avut rolul sa reflecte tocmai aceasta intentie de expansiune."Sfatul meu pentru antreprenorii tineri este sa aleaga un nume care sa reflecte viziunea pe care o au pentru afacerea lor si sa nu se teama sa schimbe acel nume daca viziunea lor devine mai mare", recomanda CEO-ul Bolt.C.S. ...citeste mai departe despre " A renuntat la facultate si a devenit cel mai tanar fondator al unei companii de 1 miliard de dolari din Europa " pe Ziare.com