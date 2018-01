Aplicatia BusBihor le arata navetistilor programul in timp real al autobuzelor - in ce localitate se afla si in cat timp ajung unde vor acestia sa ajunga.A fost realizat de Consiliul Judetean Bihor si a costat aproximativ 250 de mii de lei. Baza sa de date contine informatii de la 42 de operatori din sectorul privat.Tinerii sunt incantati de aplicatie. Persoanele mai in varsta prefera in continuare sa foloseasca orarul din statii.Vezi ce solutie geniala au gasit romanii pentru navetisti! ...citeste mai departe despre " Aceasta aplicatie romaneasca este mana cereasca pentru navetisti " pe Ziare.com