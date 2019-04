Actiunile Twitter au crescut, dupa rezultate trimestriale peste asteptari. Trump a criticat din nou compania

Rezultatele companiei de socializare au atras atentia presedintelui Donald Trump , un utilizator frecvent al retelei, care este urmarit de aproape 60 de milioane de persone, presedintele facand apel pentru infiintarea unor companii de socializare "mai corecte".Trump a reiterat, fara sa prezinte dovezi, afirmatia ca Twitter este impotriva republicanilor, transmite Reuters.Numarul utilizatorilor lunari activi ai Twitter a crescut in primul trimestru cu 9 milioane, la 330 de milioane, fata de trimestrul precedent, rezultat peste estimarile de pe Wall Street, care anticipau o scadere de 2,2 milioane, potrivit datelor oferite de firma de analiza Refinitiv."Twitter este pe o traiectorie de crestere durabila a veniturilor si a unei expansiuni accelerate a profitului, sustinute de imbunatatirea experientei utilizatorilor si a instrumentelor care permit raspunsurile directe si publicitatea in cautari", a declarat Michael Pachter, analist la Wedbush Securities.Twitter a publicat pentru ultima oara numarul utilizatorilor lunari activi, urmand ca de acum inainte sa publice date privind numarul utilizatorilor activi zilnic care pot genera venituri, pentru a masura numarul de persoane expuse zilnic la publicitate, excluzand numarul celor care acceseaza Twitter prim intermediul mesajelor text sau prin site-uri agregatoare de tipul TweetDeck.In primul trimestru, numarul utilizatorilor activi zilnic a urcat cu 12% fata de aceeasi perioada a anului trecut.Compania a estimat pentru trimestrul al doilea venituri sub asteptarile analistilor si a explicat ca va continua sa investeasca mult pentru a curata reteaua si pentru noi produse de publicitate.Advertiserii care genereaza aproape toate veniturile Twitter apreciaza strategia companiei, care risca insa reglementari mai stricte in Statele Unite si in strainatate si este criticata ca masurile luate pentru curatarea retelei echivaleaza cu cenzura."Cel mai bun lucru care s-a intamplat pentru Twitter este Donald Trump", a scris Trump pe Twitter dupa publicarea rezultatelor, atribuind comentariul unei realizatoare de emisiune de la Fox Business Network, Maria Bartiromo."The best thing ever to happen to Twitter is Donald Trump." @MariaBartiromo So true, but they don't treat me well as a Republican. Very discriminatory ...citeste mai departe despre " Actiunile Twitter au crescut, dupa rezultate trimestriale peste asteptari. Trump a criticat din nou compania " pe Ziare.com