Afla cum inteligenta artificiala si tehnologiile viitorului schimba sistemul bancar si influenteaza cybersecurity la Codiax 2018

Evenimentul va avea loc in perioada 15-16 noiembrie, la Hotel Opera Plaza din Cluj-Napoca. In 2018, Codiax s-a mutat intr-o "casa" noua pentru a acomoda numarul mai mare de participanti si pentru a asigura cele mai bune conditii pentru transferul de cunostinte intre speakerii evenimentului, lideri internationali din domeniul deep tech, si cei 350 de dezvoltatori software din domeniul deep tech.Descopera aici cand vor urca pe scena, care va prezenta o platforma care le permite developerilor sa creeze, intr-un timp record, produse bazate pe machine learning sau, compania germana care dezvolta prima platforma dedicata transferului de bani prin carduri cadou din lume., se va concentra pe unul dintre subiectele momentului si anume protejarea tranzactiilor si identificarea celor care folosesc sistemul bancar pentru spalarea de bani. Cu ajutorul unor tehnologii precum machine learning si deep learning mecanismul de control actual poate sa fie imbunatatit.Compania co-fondata dea ajutat deja giganti precum NASA, Tesla, BMW sau Deutsche Bank sa utilizeze inteligenta artificiala. La Codiax, Mans Erlandson va prezenta modul in care aceasta poate sa fie utilizata in cadrul oricarei corporatii pentru a dezvolta produse pentru viitor.Niciun participant nu trebuie sa rateze prezentarea sustinuta de, startup-ul care a primit o investitie de 1 milion de dolari de la Tim Draper, unul dintre cei mai importanti investitori din Silicon Valley, pentru realizarea unui procesor de cybersecurity, ce poate proteja masinile industriale si masinile autonome.Pe 16 Noiembrie, pe scena Codiax vor urca si, divizia de inteligenta artificiala a Google,, o companie care dezvolta, cu ajutorul inteligentei artificiale, o solutie de procesare de documente la scara larga si, celebra companie americana de retelistica.Pentru cei care prefera mai mult partea practica,. In 90 de minute participantii pot sa invete cum sa dezvolte o aplicatie de realitate virtuala, care sunt cele mai bune programe pentru a crea un chatbot sau cum se programeaza o casa smart printr-un sistem personalizat. Workshop-urile sunt sustine de speakeri internationali si experti in domeniul tehnologiilor viitorului.Codiax va debuta pe 15 Noiembrie cu doua sesiuni practice.va un sustine un workshop prin care isi propune sa ii invete pe developeri cum sa isi dezvolte propriul sistem de interconectivitate intr-o locuinta smart, iarii va ajuta sa creeze un asistent virtual.Aceasta editie nu ar fi putut avea loc fara sprijinul partenerilor care sustin Codiax si se implica activ in dezvoltarea technologiei viitorului: Crossover, Betfair, Steelcase, Metro Systems, Macadamian, Endava, Halcyon Products.AI, Silexica, Crafting Software, Medicover, Telenav, Spyhce, 3 Screen Solutions, Accesa.Prima editie a Codiax, eveniment organizat de echipa Techsylvania, a avut loc in 2017. In cele trei zile, peste 400 de participanti din Cluj-Napoca si Sibiu au participat atat la sesiunile practice, cat si prezentari.Printre cei care au urcat pe scena Codiax in 2017 se afla Dr. Alexey Ershov, Vice President at IBM Watson Internet of Things, Vlad Lata, CTO & Co-Founder at KONUX sau Mario Alemi, Scientist at GetJenny, Dinu-Tudor Gruian, Head of Test Technologies at Continental Automotive Group,Virginia Dignum, Associate professor on Social Artificial Intelligence at TU Delft si Sergii Kharagorgiiev, Chief Computer Vision Engineer at Starship Technologies.