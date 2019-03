Ai da 9,99 dolari pentru acces la stirile unor publicatii premium? Apple testeaza aceasta idee

Compania condusa de Tim Cook a anuntat, luni seara, un nou serviciu, transmite CNN.Este vorba de News+, care va costa 9,99 de dolari si le va oferi utilizatorilor acces nelimitat la 300 de publicatii (reviste, ziare si site-uri de stiri) . Acestea vor fi deocamdata doar din SUA si va exista si o versiune pentru Canada."Este un lucru foarte important pentru noi. Credem in puterea jurnalismului si in impactul pe care il are in vietile noastre", a sustinut Tim Cook, in cadrul evenimentului Apple de luni seara.El a promis ca serviciul "iti va aduce toate publicatiile tale preferate intr-un singur loc".Printre ziarele incluse in aceasta aplicatie se numara Wall Street Journal si LA Times, ambele avand deja servicii proprii de abonare online, precum si publicatii care ofera acces gratuit la stiri, ca New York Media, TheSkimm si TechCrunch.Apple se refera la toate cele 300 de titluri din portofoliul News+ ca fiind publicatii premium.CEO-ul New York Media, Pam Wasserstein, patronul LA Times, Patrick Soon-Shiong, precum si alti executivi de la alte publicatii au urcat pe scena in tipul marelui anunt.Serviciul este disponibil de-acum in tot ecosistemul Apple.News+ va avea o versiune si pentru Canada, care costa echivalentul a 12,99 de dolari americani si contine o selectie de publicatii premium, incluiv ziarul The Star."News+ de la Apple va fi o resursa utila pentru a atrage noi abonati la produsele nostre", a transmis Tom Harty, presedinte si CEO al Meredith, un important grup media din aceasta tara.Iata si clipul de promovare a serviciului:Totusi, unele publicatii nu au vrut sa joace in "hora" Apple. Printre acestea se numara New York Times si Washington Post.Mark Thompson, CEO-ul New York Times Company, a transmis ca nu este confortabil cu ideea ca articolele lor sa coabiteze cu cele ale altor publicatii, intr-un mix ciudat. NYT are mai bine de trei milioane de abonati pentru versiunea online.CNN transmite ca si alte grupuri mass-media au ezitat sa intre in News+, potrivit unor surse, in special din cauza ca Apple ar lua 50% din venituri. Compania lui Tim Cook nu a comentat aceasta informatie. ...citeste mai departe despre " Ai da 9,99 dolari pentru acces la stirile unor publicatii premium? Apple testeaza aceasta idee " pe Ziare.com