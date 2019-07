Noul program se numeste Upskilling 2025, iar participarea va fi voluntara, noteaza CNN.Programul se adreseaza in special angajatilor care detin in prezent posturile cu cel mai ridicat risc de a fi desfiintate ca urmare a automatizarii, care pot dobandi competentele necesare pentru a accede la pozitii noi in cadrul companiei. De exemplu, lucratorii din depozite pot fi instruiti in cadrul acestui program pentru pozitii tehnice din departamentul IT.Pana la 100.000 de angajati ar urma sa treaca printr-un astfel de proces de recalificare pana in 2025.Initiativa este lansata in contextul in care progresele din domeniul automatizarii si al inteligentei artificiale au ca rezultat eliminarea factorului uman din efectuarea unui numar tot mai mare de activitati.Conform unui raport recent al Oxford Economics Machines, robotii ar putea inlocui 20 de milioane de angajati pana in 2030 la nivel global."Prin angajamentul Upskilling 2025, Amazon se concentreaza pe deschiderea drumului catre cariere in domeniile care vor continua sa creasca in anii care vin, printre care sanatate, robotica si informatica", spun reprezentantii companiei intr-o declaratie de presa.Amazon este una dintre companiile care ar putea sa imbratiseze la scara larga automatizarea in viitor. In prezent, compania lui Jeff Bezos ia in considere instalarea a doi roboti la mai multe depozite din SUA, care ar putea elimina in jur de 24 de locuri de munca din cadrul fiecarui depozit, a relatat Reuters.C.S. ...citeste mai departe despre " Amazon da semnalul: Un sfert dintre angajatii sai vor fi recalificati pentru a se descurca pe piata muncii a viitorului " pe Ziare.com