Ambasadorul SUA la Bucuresti, pledoarie impotriva Huawei: 5G nu este sinonim cu companiile chineze!

Intr-un editorial remis Ziare.com, Zuckerman sustine ca "trebuie sa ne asiguram ca folosim companii care continua sa dezvolte tehnologii 5G de incredere, cum sunt Ericsson, Nokia Samsung si Qualcomm", nu ca Huawei, care a fost pusa sub acuzare pentru fraude si complot pentru a fura secrete comerciale.Totodata, ambasadorul SUA la Bucuresti precizeaza ca prezenta companiilor chineze in retelele 5G pericliteaza securitatea acestora, pentru ca firmele de tehnologie din China trebuie sa impartaseasca informatiile si tehnologia cu autoritatile militare sau de spionaj chineze.Redam integral editorialul lui Adrian Zuckerman:Huawei reprezinta o cale gresita pentru dezvoltarea 5G. Contrar marketingului si a perceptiei publice generale distorsionate, 5G nu este sinonim cu companiile chineze. Companiile americane, europene si sud-coreene conduc calea dezvoltarii 5G pe pietele din intreaga lume.Tehnologia 5G ofera oportunitati, dar, aflata in maini gresite, ameninta securitatea nationala. Dupa cum a spus secretarul de Stat, Mike Pompeo, competitia cu China pune in discutie libertatile fundamentale pe care fiecare dintre noi le pretuieste.O retea 5G nu este doar o retea pentru comunicatii - ea reprezinta o infrastructura esentiala pentru economia secolului XXI. La fel cum o retea de drumuri si autostrazi ajuta indivizii si marfurile sa se deplaseze si ajuta la deblocarea potentialului economic, viitoarele retele 5G vor fi autostrazi si rute ale economiei digitale.Trebuie sa ne asiguram ca folosim companii care continua sa dezvolte tehnologii 5G de incredere, cum sunt Ericsson, Nokia, Samsung si Qualcomm. Aceste companii reprezinta o solutie la amenintarea provocata de firmele de tehnologie care au legaturi cu Partidul Comunist Chinez.Huawei, spre deosebire de aceste companii de incredere, a fost pusa sub acuzare, saptamana trecuta, de Departamentul de Justitie al SUA pentru fraude si complot pentru a fura secrete comerciale. In cadrul schemei pe care a folosit-o de zeci de ani, Huawei a platit bonusuri angajatilor care au furat informatii confidentiale de la concurentii din Statele Unite.Spre deosebire de companiile occidentale, firmele de tehnologie din China trebuie sa impartaseasca informatiile si tehnologia cu autoritatile militare sau de spionaj chineze. Companiile chineze si clientii lor nu sunt niciodata cu adeva