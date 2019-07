La finalul lunii iunie, Autoritatea a anuntat prima amenda in aplicarea GDPR in Romania, de 613.912 lei (130.023 euro), aplicata bancii UniCredit Bank.Luni, Autoritatea a anuntat ca World Trade Center Bucuresti a fost sanctionat."Incalcarea securitatii datelor cu caracter personal a constat in faptul ca o lista printata pe suport de hartie, utilizata pentru verificarea clientilor care serveau micul dejun si care continea date cu caracter personal ale unui numar de 46 de clienti, cazati la unitatea hoteliera apartinand World Trade Center Bucuresti, a fost fotografiata de catre persoane neautorizate din afara societatii, ceea ce a condus la dezvaluirea in mediul on-line a datelor cu caracter personal ale unor clienti, prin publicare", se arata in comunicat.Operatorul a fost sanctionat deoarece nu a luat masuri pentru a se asigura ca angajatii sai, care au acces la date cu caracter personal, nu le prelucreaza decat la cererea sa, potrivit legii."De asemenea, operatorul nu a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator riscului prelucrarii generat in special, in mod accidental sau ilegal, de divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal.Aceasta a condus la accesul neautorizat la datele cu caracter personal ale unui numar de 46 de clienti ai World Trade Center Bucuresti si divulgarea neautorizata a acestor date, in mediul on-line, ceea ce a condus la afectarea drepturilor la viata privata si la protectia datelor cu caracter personal, garantate de art. 7 si art. 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene si de art. 16 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene", se arata in comunicat. ...citeste mai departe despre " Amenda de 15.000 de euro pentru un hotel din Bucuresti, dupa ce lista clientilor care luau micul dejun a ajuns pe Internet " pe Ziare.com