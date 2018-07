Amenda record de 5 miliarde de dolari pentru Google

"Google s-a folosit de Android pentru a cimenta dominatia motorului sau de cautare", a declarat Margrethe Vestager, comisar european pentru Concurenta. "Nu le-au permis consumatorilor europeni beneficiile unei competitii corecte in sfera telefoanelor mobile", a adaugat aceasta.Potrivit Comisiei, Google a incalcat legea solicitand producatorilor de smartphone-uri sa instaleze in terminale aplicatiile Google Search si Chrome, ca o conditie pentru licentierea magazinului de aplicatii Google, scrie CNN.Aceasta a mai spus ca Google a platit unii producatori si operatori de retea sa instaleze aplicatiile in telefoane inainte ca terminalele sa fie vandute. De asemenea, a impiedicat producatorii sa vanda dispozitive care rulau alte versiuni ale sistemului sau de operare Android.Google este acum obligata sa inceteze aceste practici in termen de 90 de zile, altfel se va confrunta cu sanctiuni suplimentare.Plangerile - aduse de rivalii europeni si americani - au facut obiectul acestei anchete incepand din 2015. Potrivit Comisiei, aproximativ 80% dintre smartphone-urile din Europa si din intreaga lume ruleaza pe Android.Autoritatile de reglementare din UE au o abordare mult mai dura fata de companiile mari de tehnologie decat omologii lor americani, in special in ceea ce priveste concurenta, protectia datelor si problemele fiscale.Anul trecut, compania Google a fost amendata cu 2,4 miliarde de euro (2,8 miliarde de dolari) pentru ca acorda prioritate serviciilor sale comerciale in detrimentul concurentilor, in motorul de cautare. Apple Amazon si Facebook au fost, de asemenea, sanctionate de autoritatile europene de reglementare.Facebook a fost amendata cu 500.000 de lire sterline in scandalul Cambridge AnalyticaEvaziune fiscala la Apple: Compania, amendata cu 318 milioane de euroAmenda de peste 33 de milioane de dolari pentru Facebook in BraziliaComisia ar fi putut amenda Google cu pana la 10% din vanzarile anuale globale ale companiei mama Alphabet, care au depasit 110 miliarde dolari in 2017.In ciuda acestor acuzatii, Google a sustinut ca practicile sale nu au redus posibilitatile de alegere ale consumatorilor. ...citeste mai departe despre " Amenda record de 5 miliarde de dolari pentru Google " pe Ziare.com