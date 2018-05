Amenda uriasa pentru Telekom dupa problemele din martie. Grindeanu: Cel mai grav incident din Romania

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat miercuri ca a sanctionat Telekom Romania Mobile Communications cu doua amenzi in cuantum de 1.100.000 de lei.Presedintele ANCOM, Sorin Grindeanu, a declarat ca a fost cel mai grav incident inregistrat pe piata comunicatiilor electronice din Romania.Care au fost problemeleConform obligatiilor asumate prin licenta de utilizare a frecventelor radio, furnizorul trebuie sa se asigure ca indisponibilitatea retelei nu depaseste 35 de minute pe o perioada de 6 luni. Pentru ca indisponibilitatea retelei a avut consecinte grave, afectandu-le utilizatorilor posibilitatea de a realiza convorbiri, de a accesa serviciile de posta electronica, de a accesa serviciile de supraveghere de la distanta a persoanelor sau de a telecomanda dispozitive de siguranta/protectie, Telekom Mobile a primit o amenda in valoare de 600.000 de lei, spune ANCOM.O alta obligatie prevazuta in Licenta prevede ca furnizorul sa pastreze log-urile de retea inregistrate pentru o perioada de 6 luni. Aceste instrumente sunt folosite pentru a putea demonstra Autoritatii disponibilitatea retelei conform cerintelor impuse. Furnizorul nu a putut indeplini cererea ANCOM de a transmite log-urile de retea inregistrate pentru ultimele 6 luni la nivelul de granularitate din Licenta, ingreunand astfel analiza efectuata pentru a determina gradul real de indisponibilitate a retelei Telekom Mobile in data de 05.03.2018. Pentru aceasta abatere, Autoritatea a aplicat o amenda in valoare de 500.000 de lei.Conform reglementarilor in vigoare, furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice au obligatia de a lua masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru a gestiona in mod corespunzator riscurile privind securitatea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, in special pentru a preveni si limita impactul incidentelor de securitate asupra utilizatorilor si asupra retelelor interconectate.De asemenea, acestia au obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a garanta integritatea retelelor proprii, astfel ...citeste mai departe despre " Amenda uriasa pentru Telekom dupa problemele din martie. Grindeanu: Cel mai grav incident din Romania " pe Ziare.com