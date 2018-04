"Este vorba despre unul dintre cele doua proiecte ale Fortelor Aeriene pentru accelerarea cercetarii si dezvoltarii unor prototipuri hipersonice", a declarat Ann Stefanek, un purtator de cuvant al institutiei, citat de publicatiile Air Force Magazine si Defense.com.Programul pentru care se aloca 928 de milioane de dolari se numeste Arma de Atac Conventionala Hipersonica (HCSW)."Nu putem oferi mai multe detalii despre acest proiect", a precizat oficialul citat, explicand ca cele mai multe informatii sunt clasificate.Celalalt proiect la care face referire oficialul citat se numeste Arma de Reactie Rapida Lansata Aerian. Nu este clar care va fi nivelul de finantare pentru acest program.Pentagonul vrea ca cele doua rachete de croaziera, care vor atinge viteze de cel putin cinci ori mai mari decat cea a sunetului, sa poata fi lansate inclusiv din avioane de vanatoare.Departamentul Apararii a admis ca este vorba de o "competitie foarte mare" cu Rusia si China in acest domeniu.Oficiali din cadrul Pentagonului - in principal subsecretarul Apararii responsabil de Cercetare, Michael Griffin - au evidentiat necesitatea accelerarii investitiilor in tehnologie hipersonica."Cel mai semnificativ avans al adversarilor nostri este dezvoltarea de catre China a unui sistem destul de eficient pentru atacuri conventionale rapide cu raze de actiune de mii de kilometri", a explicat Michael Griffin acum cateva zile in Comisia pentru Forte Armate a Camerei Reprezentantilor.Citeste si Noile rachete ale lui Putin i-au facut pe americani sa-si dea seama ca au cam ramas in urma rusilor si chinezilor ...citeste mai departe despre " Americanii dau aproape un miliard de dolari pentru dezvoltarea unei rachete hipersonice " pe Ziare.com