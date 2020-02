Americanii vor sa preia controlul asupra Nokia si Ericsson pentru a face fata Huawei

Pentru a raspunde ingrijorarilor de spionaj daca retelele 5G sunt construite cu tehnologie chineza, unii au propus ca SUA "sa preia controlul asupra companiilor finlandeza Nokia si suedeza Ericsson, fie direct, fie printr-un consortiu de intreprinderi private americane si aliate" si "cei mai apropiati aliati ai nostri si noi insine trebuie sa avem in vedere aceasta abordare in mod activ", a spus Barr intr-un colocviu la Washington, citat de AFP.Washingtonul desfasoara o campanie activa - chiar agresiva - pentru a incerca sa-si convinga aliatii sa nu lase Huawei sa participe la construirea retelei 5G in tarile respective.In pofida dezmintirilor repetate ale companiei chineze, lider in aceasta tehnologie care urmeaza sa revolutioneze telefonia mobila, Washingtonul sustine ca o tehnologie Huawei ar permite accesul serviciilor de informatii chineze la date sensibile care tranziteaza prin reteaua respectiva.Americanii au suferit un esec odata cu autorizarea partiala acordata recent de Londra - unul dintre aliatii cei mai fideli ai SUA - pentru utilizarea tehnologiei Huawei la anumite parti ale viitoarei retele 5G a Regatului Unit.Marea Britanie, avertizata in legatura cu riscurile folosirii tehnologiei Huawei in retelele 5G: Vor fura engros secrete de stat"Daca China isi asigura dominatia asupra 5G, ea va fi capabila sa profite de noile oportunitati care se vor prezenta cu o foarte larga paleta de tehnologii emergente, ce vor depinde si vor fi legate intim de platforma 5G", a insistat Barr in cursul acestui colocviu consacrat riscurilor pe care le prezinta China pentru restul lumii.Potrivit ministrului american, o dominatie a Chinei in acest sector ar da Beijingului mijloace de presiune fara precedent asupra tarilor care utilizeaza aceasta tehnologie."Puterea de care dispun astazi SUA cu sanctiunile economice ar fi foarte palida comparativ cu mijloacele de presiune fara precedent date Beijingului", a adaugat el. ...citeste mai departe despre " Americanii vor sa preia controlul asupra Nokia si Ericsson pentru a face fata Huawei " pe Ziare.com