Amploarea pe care o capata fenomenul realitatea augmentata si alte trenduri tehnologice in continua evolutie

Posibilitatea de a utiliza aceste tehnologii, pentru a-l purta pe client in explorarea virtuala a spatiului, este enorma.Clientii pot intampina dificultati in descifrarea desenelor si modelelor proiectate, pentru ca nu ei sunt cei care le-au conceput, dar crearea unei realitati virtuale inconjuratoare pe care ei sa o exploreze permite echipei de proiectanti sa primeasca informatii valoroase.In anii ce vor urma, trebuie sa ne asteptam ca cererea de oferta pentru cel mai bun abonament de Internet, de RA si RV sa creasca din ce in ce mai mult, intrucat clientii vor cere si se vor astepta sa beneficieze de tot mai multe caracteristici in proiectiile lor, in mod deosebit in centre de experimentare dedicate clientilor si in muzee.Intre anii 2008-2015, realitatea augmentata (RA) era doar o inventie tehnologica care incerca sa patrunda pe piata. Pe la jumatatea anului 2015, piata a inceput sa capete alte dimensiuni.Chiar daca anunturile facute de Apple ARKit si Google Android ARCore sunt titluri de senzatie, multi nu cred ca acestea vor avea un impact important in afacerea RA. Cea mai importanta imbunatatire obtinuta din 2015 este evolutia calitatii vizionarii la calculatoare, prin integrarea in acestea a inteligentei artificiale si analiza riguroasa asupra modului in care RA poate fi directionata, in sensul de a aduce beneficii mai importante utilizatorului final.Iata cateva exemple de realitate augmentata care se regasesc in lumea moderna de astazi:Instrumente de colaborare pentru activitatea de birouColaborarea capata valoare din ce in ce mai mare si este din ce in ce mai greu de gestionat, la nivelul cunostintelor destul de disparate ale angajatilor.Castile cu tehnologie RA pot imbunatati productivitatea, iar, in conditiile in care sunt conectate la un cloud si la Internet, pot crea locuri de intalnire virtuale si platforme de comunicare.Aceasta le va permite utilizatorilor sa isi desfasoare activitatea prin colaborare, sa lucreze in echipe si chiar sa efectueze tranzactii.Design 3D pentru arhitectura, desene si animatiiCastile RA s-au dovedit a fi gadget-uri ideale in activitatea de proiectare a cladirilor si de concepere a produselor. Indiferent de softul de proiectare asistat de calculator, folosit pentru executarea sarcinilor, noii ochelari inteli