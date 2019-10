ANCOM amana licitatia pentru licentele 5G pana in 2020. Bugetul pierde 500 de milioane de euro din vina Guvernului Dancila

Amanarea inseamna ca Guvernul nu va obtine 500 de milioane de euro la buget din vanzarea acestor licente, asa cum isi propusese. Iar vina o poarta acelasi Executiv, care nu a luat masurile necesare desfasurarii licitatiei.Mai exact, transpunerea Memorandumului cu SUA in legislatia primara si adoptarea hotararii de guvern pentru preturile de pornire si calendarul de achitare a taxelor."Ne aflam in situatia in care nu putem sa transmitem catre operatori toate informatiile necesare. Al doilea punct la fel important este ca, pana la finele anului, Comisia Europeana va furniza un set de masuri legate de cerinte de securitate a retelelor.Al treilea punct important e legat si de situatia cu care ne confruntam, si anume ca viitorul guvern, care intocmeste bugetul pe anul 2020, sa aprobe taxele de licenta si calendarul de achitare a acestor taxe. Vorbim apoi de acea HG absolut necesara pentru a avea o licitatie cat se poate de transparenta si corecta.Amanam aceasta licitatie pentru acordarea frecventelor 5G. Noi credem ca, pe un calendar cat se poate de realist si indeplinindu-se conditiile de care vorbeam mai devreme, adica setul de masuri de la Comisia Europeana, transpunerea Memorandumului cu SUA in legislatia primara, HG-ul pentru preturi si calendarul de achitare a taxelor, licitatia ar putea avea loc in prima jumatate a anului 2020", a spus Grindeanu, intr-o conferinta de presa.De ce se amana licitatiaPotrivit presedintelui ANCOM, calendarul pentru licitatie a fost public, iar institutia pe care o conduce si-a respectat sarcinile."Calendarul pentru licitatie a fost public, s-a terminat acea perioada de consultare publica in care operatorii ne-au transmis observatii pe caietul de sarcini ce tin de partea tehnica.Cert este ca noi am incercat sa ne tinem de acel calendar, dar extrem de important este ca tot ceea ce a tinut de institutia noastra am respectat. Factori care nu tin de noi ne-au dus in situatia in care ne aflam astazi. Si anume in urma cu aproape doua luni Guvernul Romaniei si Guvernul SUA au semnat un Memorandum pe 5G extrem de important pe care noi il consideram benefic. Acel Memorandum, insa, nu tine loc de lege.Pentru a putea fi aplicat acel Memorandum t ...citeste mai departe despre " ANCOM amana licitatia pentru licentele 5G pana in 2020. Bugetul pierde 500 de milioane de euro din vina Guvernului Dancila " pe Ziare.com